Hugo Moyano le vendió un predio de 11 hectáreas al Club Tigre a partir de una gestión de Sergio Massa

Hugo Moyano resolvió desprenderse de propiedades del Sindicato de Camioneros para afrontar el déficit de la obra social, que tiene un pasivo de 27.046 millones de pesos , de acuerdo al libro de memoria y balance del período 2024. Tal vez para afrontar la crisis de la prestadora de salud, Moyano anudó un reciente trato entre la mutual del gremio con el Club Atlético Tigre para venderle un predio de 11 hectáreas en el partido bonaerense de Escobar. La operación se habría cerrado en 4.000.000 de dólares , según fuentes sindicales consultadas por LA NACION .

El predio está ubicado cerca del bioparque Temaiken y hasta hace poco funcionaba allí un centro deportivo de la Mutual de Camioneros, que preside Pablo Moyano. Hay canchas de fútbol, de rugby y unos vestuarios. Martín Suárez, presidente de Tigre, confirmó a LA NACION el avance de la operación, aunque evitó precisar el monto. “Ya se firmó, pero falta firmar la escritura. Vamos a construir allí un predio de entrenamientos”, dijo Suárez, que mantuvo reuniones con el hijo del líder camionero.

El metro cuadrado en esa zona está entre 30 y 60 dólares, según fuentes inmobiliarias consultadas que están al tanto de los movimientos actuales del mercado. De haberse hecho la operación con estos valores, la venta habría estado entre los 3.300.000 y los 6.000.000 de dólares.

Según pudo averiguar LA NACION de fuentes que participaron de la operación, Sergio Massa , que tiene injerencia en el Club Tigre desde hace 20 años, ofició de nexo entre ambos sectores. Participaron de la negociación los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y los dirigentes deportivos Suárez y Agustín Ignolotti, tesorero del club. Suárez, sin embargo, negó que Massa haya gestionado el encuentro con los Moyano.

Massa nunca dejó de tener injerencia directa en el club Tigre. La tuvo durante casi todas las gestiones anteriores, a cargo de Rodrigo Molinos, hoy vicepresidente tercero, y Ezequiel “Kelo” Melaraña, su exmano derecha en la Cámara de Diputados como titular de la Unidad de Coordinación General. Desde el Frente Renovador dijeron hoy que Massa “no está más en el día a día del club” y que tomó distancia de los Moyano.

👉🏼 Tigre adquirió el predio de Camioneros situado en Escobar. Antes de ponerlo en funcionamiento, se mejorarán las condiciones de los 10 campos de juego y se refaccionarán los vestuarios. No hay tiempo estimativo confirmado, sería a mediano o corto plazo. pic.twitter.com/VW30aq64Ab

La obra social de Camioneros (Oschoca) arrastra un rojo financiero que rondaría los $60.000 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION . De ser este el déficit, habría dado un salto entre 2024 y la actualidad. Desde la semana pasada se recortaron servicios, prestaciones y la entrega de medicamentos , según comentaron fuentes sindicales. Un tercio de la deuda sería con el proveedor de los remedios, añadió una fuente que sigue de cerca el derrumbe de Oschoca.

En Camioneros evitaron dar precisiones sobre el destino que se le dará al dinero por la venta del predio del Escobar. Sin embargo, se supo que Pablo Moyano, a cargo de la mutual, se resiste a redirigir los fondos para auxiliar la obra social, cuya administración está en manos de Iarai SA, una empresa vinculada a la esposa de su padre, Liliana Zulet . “No hay ninguna relación entre la obra social y la mutual. La plata es de los afiliados”, argumentó un dirigente que conoce de los desmanejos de la obra social. Si fuera por Pablo Moyano, parte de la recaudación podría ir al Club Social y Deportivo Camioneros, que milita en la Primera B, la tercera categoría del fútbol argentino y que ya cuenta con un plantel profesional.

El fondo de comercio de Oschoca lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno (45 años) y Juan Noriega Zulet (39), dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuya domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen negocios con el gremio de los camioneros.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, que denunció hace 15 años a Moyano en la Justicia, pidió que la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) intervenga Oschoca con el argumento de que Moyano y su familia la administran como “un bien propio”. En la SSS por ahora no hay señales de avanzar.

El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado . La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre , del gremio, y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En este caso, la jueza Lucrecia María Bustos citó a indagatoria a María Montero, directora de una empresa que presuntamente le facturaba al hotel como prestadora de servicios, pero en paralelo oficiaba de abogada del sindicato.

Fuente: La Nación