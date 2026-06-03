VTV: el Gobierno confirmó cambios clave y habilitó más talleres con precios libres

El Gobierno confirmó cambios clave en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y avanzó con la apertura del servicio a nuevos prestadores, además de establecer que los precios serán libres.

La medida, que había sido anticipada en un tuit por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte , publicada en el Boletín Oficial .

Entre las principales novedades, la norma estableció “la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos”, que será “abierto, público, gratuito y digital”, y funcionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin.

La resolución también dispuso que “los talleres que se encuentren inscriptos podrán realizar la revisión técnica de todo tipo de vehículos, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga”, unificando el sistema bajo un mismo esquema.

En ese sentido, se habilitó a que “ todo Taller de Revisión Técnica (TRT) debidamente calificado y equipado” pueda prestar el servicio , en línea con los cambios introducidos previamente en la reglamentación de la ley de tránsito.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que “los usuarios del servicio pactarán libremente el precio de las tareas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)” con el taller, eliminando la intervención estatal en la fijación de tarifas.

El sistema de inscripción prevé plazos para el control de las solicitudes y estableció que, si no hay observaciones dentro de los tiempos fijados, “el taller se considerará inscripto y habilitado provisoriamente para operar”, aunque estará sujeto a auditorías posteriores.

En paralelo, se actualizaron los requisitos técnicos de los talleres . La norma estableció que deberán contar con equipamiento que permita la verificación de “los sistemas y condiciones de seguridad del vehículo”, incluyendo frenos, luces, emisiones y otros componentes.

También se fijó que la revisión técnica “ se deberá llevar a cabo en un solo acto y en un mismo predio ”, bajo la supervisión de un director técnico responsable.

En materia de control, se dispuso que la fiscalización del régimen “será ejercida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, que tendrá a su cargo las auditorías de los establecimientos.

Asimismo, se reforzó la digitalización del sistema , porque la acreditación de la revisión se realizará mediante “el Certificado de Revisión Técnica (CRT) y su constancia digital”, manteniendo además una identificación física para el parabrisas.

El esquema mantiene los criterios ya vigentes para la periodicidad de las revisiones, dentro del marco de la Ley Nacional de Tránsito.

La iniciativa, en específico , había sido anunciada el 10 de marzo pasado , por el Ministerio de Desregulación y apuntó a modificar el funcionamiento del sistema actual, que desde el Ejecutivo consideraban poco competitivo.

De acuerdo con lo anunciado, el objetivo es simplificar el trámite, bajar costos para los conductores y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar los controles.

Según la cartera a cargo de Federico Sturzenegger esta apertura permitirá aumentar la competencia entre prestadores, lo que podría traducirse en precios más bajos, menos tiempos de espera y una mayor cobertura territorial.

Fuente: Clarín