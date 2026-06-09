Iván Duque, sobre el balotaje en Colombia: “No es un giro de la región a la derecha, es un giro a la democracia”

Cuando faltan menos de dos semanas para el balotaje en el que Colombia deberá decidir entre dos modelos antagónicos para los próximos cuatro años , el expresidente conservador Iván Duque estuvo de visita en la Argentina y dialogó con LA NACION sobre los caminos alternativos que se le presentan a su país.

Invitado como orador en un evento organizado por la Cámara Argentina de la Construcción, el amigo personal del expresidente argentino Mauricio Macri y, al igual que este, miembro del Grupo Libertad y Democracia –a través del cual líderes políticos de la región buscan extender su influencia política– se refirió a la herencia del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia y justificó su apoyo al outsider que sorprendió en el balotaje .

En un contexto electoral fuertemente polarizado entre Iván Cepeda , delfín del presidente saliente, Gustavo Petro , y Abelardo de la Espriella , el abogado penalista y empresario que desplazó en la carrera presidencial al uribista Centro Democrático y su candidata, Paloma Valencia , Duque delineó su visión sobre la encrucijada en la que se encuentra América del Sur y analizó por qué el electorado colombiano optó por una derecha no tradicional .

–¿Cómo ve el escenario electoral y en base a qué cree usted que podría definirse esta segunda vuelta?

–Creo que esta es una elección donde Colombia se juega su destino . Esta no es una dicotomía entre izquierda y derecha, como la han tratado de simplificar. Aquí estamos ante el dilema de la autocracia o la democracia. La continuidad petrista es el camino a la autocracia y la llegada de Abelardo de la Espriella puede ser la defensa de la Constitución, la libertad y la democracia . Creo además que la continuidad petrista es seguir empoderando el crimen y la alternativa de Abelardo de la Espriella es la lucha y la confrontación vertical e institucional contra el crimen. La continuidad petrista es la destrucción de la iniciativa privada y la llegada de Abelardo significaría poderle dar un mayor ímpetu a la iniciativa privada. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando, y más en unas elecciones desiguales donde el presidente de la República, de manera irresponsable, trata de intervenir en la las elecciones en favor de la continuidad de su modelo de gobierno . Por eso, creo que tenemos que salir los colombianos con vehemencia, con gallardía, con entereza, con integridad y sobre todo con la verticalidad de defender nuestra soberanía constitucional. Hay que rechazar la continuidad y hay que darle un voto de confianza a Abelardo de la Espriella .

–¿Por qué cree que el electorado colombiano optó por una figura como la de Abelardo, sin experiencia política previa, en lugar de acompañar al Centro Democrático?

–Porque ha hecho una gran campaña, porque ha mostrado coherencia en su discurso, porque logró conectarse con el sentimiento nacional de hastío ante la amenaza de la continuidad impuesta del modelo petrista y porque de alguna manera ha mostrado también una ruptura frente a la política tradicional .

–¿Qué podríamos esperar en caso de que el candidato de Defensores de la Patria sea electo? ¿Qué rol cree que tendría José Manuel Restrepo, quien funcionó como uno de sus ministros?

–Yo creo que vamos a esperar un gobierno que va a gobernar con la Constitución en la mano, que va a luchar de manera frontal contra el crimen, que va a impulsar el crecimiento de la economía con la iniciativa privada , y que va a ser un gran gobierno en materia de transformación en lo social. Creo además que la presencia de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial es una demostración de que se quiere buscar gobernar con los mejores colombianos , que no representan lo tradicional, pero que sí representan la formación, el talante y el talento para diseñar las mejores políticas públicas.

–¿Cree que puede trazarse un paralelismo entre De la Espriella y el presidente argentino, Javier Milei, o el mandatario Nayib Bukele en El Salvador?

–Hay similitudes sin duda, en estilo, en la campaña, en muchas cosas, pero Abelardo es una persona auténtica. Es una persona que también tiene una combinación muy interesante entre una personalidad extrovertida y un hombre de familia y una persona de resultados. Yo creo que además que él va a tener una gran sintonía con Nayib y una gran sintonía con Javier , y creo que van a defender valores muy importantes en materia de seguridad y de promoción de la inversión e iniciativa privada. Creo que esos van a ser elementos que los va los va a unir.

–En términos de balance, ¿qué país diría deja el gobierno de Petro?

– Un desastre . Deja el segundo mayor déficit fiscal del mundo, una deuda disparada pagando el doble de intereses de lo que se pagaba en el año 2022, la salud quebrada, el sistema energético del país al puertas de un apagón, la seguridad debilitada, 350.000 hectáreas de coca y Colombia entre los 10 países del mundo más amenazados por hechos terroristas según el World Terrorism Index y a eso hay que sumarle unas relaciones internacionales también deterioradas por la terquedad ideológica y el deseo de fracturar las relaciones con países que han sido históricas. Entonces, sí, un desastre total, como es Gustavo Petro .

–¿Y en particular el enfoque dialoguista con los grupos armados conocido como la “Paz Total”?

–Un desastre total, como siempre lo dije desde el primer día. Porque la paz no se puede construir empoderando al criminal . La paz se construye con el imperio de la ley, como lo dice nuestro escudo, “libertad y orden”. Y como han tratado muchas veces de cuestionar el término que tiene el escudo de Chile “por la razón o por la fuerza”. La soberanía constitucional se defiende por la razón o por la fuerza . Pero no se puede dejar que la soberanía constitucional se pierda por el deseo autoritario de Gustavo Petro.

–¿En caso de que gane el Pacto Histórico con Cepeda, que gobierno podríamos esperar?

– Sería muy difícil que el país pueda ver una victoria transparente de Iván Cepeda . Yo creo que sería muy dudoso y habría cosas muy raras si eso se llegara a presentar.

–¿Cree que podría llegar a haber inconvenientes el día de los comicios?

–Pues yo creo que por eso la comunidad internacional tiene que estar muy alerta de que no se vea compra de votos, movilización de recursos del Estado . Ya de por sí hemos visto que esta no es una elección cualquiera porque el presidente está, contrario a la Constitución, participando en política en favor del candidato que representa su continuidad. Ya de por sí eso es una trampa. La segunda trampa es la forma en la que están empleándose los medios públicos y los recursos públicos para tratar de incidir en esta elección. Y tercero, ver al presidente de la República tratando de hacer campañas de difamación e intimidación al candidato opositor , es otra trampa. Entonces, yo creo que la victoria de Cepeda sería la evidencia de una trampa en tres elementos.

–Trayéndolo al escenario regional, ¿cómo explica usted este aparente giro a la derecha en América del Sur? ¿Cree que es un fenómeno que logrará consolidarse?

– Yo no creo que es un giro a la derecha. Es un giro a la democracia. Es un giro a la libertad. Es un giro a la legalidad. Es un giro a la equidad . Porque de nuevo, simplificar eso entre izquierda y derecha es no ver cuál es el dilema real de la región, y el dilema real es autocracia o democracia. Creo que estos triunfos reflejan el anhelo, el deseo y la firme convicción de ver democracia, libertad, iniciativa privada y no de ver tiranías que se enquistan y se forman a partir de derrumbar los cimientos constitucionales .

–Por último, ¿qué tipo de influencia diría ha tenido la presidencia de Donald Trump para este escenario?

–Creo que ha sido coherente. Creo que ha tratado de mandar mensajes donde hay amenazas a la democracia . Es que la razón por la cual él respalda a Abelardo de la Espriella, no es solamente una razón electoral. Es un mensaje también a un aparato criminal que se quería poner a funcionar para salir a hacer compra masiva de votos . A muchos gobernadores y alcaldes que terminan cediendo ante las presiones del gobierno de Petro para tratar de movilizar electores y que sepan que, donde hagan eso, Estados Unidos va a proceder con judicialización, con retirar visas, con ponerlos en las listas [de sanciones] de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para que tengan la muerte financiera absoluta. Entonces, es un mensaje también de protección, porque ¿con quién se está enfrentando a Abelardo? No solamente con Iván Cepeda, sino con un aparato estatal que quiere elegir a Iván Cepeda para perpetuarse . Entonces, en buen momento creo que el respaldo de Donald Trump es también para decir, “Aquí no vamos a dejar que pisoteen a la alternativa democrática que hay en Colombia”.

Fuente: La Nación