Alejandra Monteoliva habló de la figura de “femicidio”, tras ser criticada por referirse al caso de Agostina como un “homicidio”

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , defendió este martes por la noche su postura en relación a la utilización de la figura de femicidio vinculado al caso de Agostina Vega . “No todos los homicidios de mujeres son femicidios”, sostuvo en el marco de una entrevista brindada a LN+ .

Previamente, la funcionaria del gabinete nacional se había referido al caso de niña de 14 años asesinada en córdoba como un homicidio, lo que hizo que reciba críticas. Monteoliva también subrayó que la responsabilidad de caratular las causas es de la Justicia y no del Ministerio. “Si a una mujer le arrebatan la cartera y le pegan un tiro en la calle, eso no es un femicidio” .

Además, la ministra destacó las cifras logrados en su gestión. Sostuvo que este año se registraron 10% menos femicidios que los registrados en 2025 y 18% menos que en el primer año de la gestión de Javier Milei .

La funcionaria también defendió la investigación llevada a cabo en el caso de la joven cordobesa. “No se demoró la Alerta Sofía” , expresó la funcionaria. Al brindar más detalles sobre el protocolo de búsqueda de menores, la ministra explicó que se trata de una “decisión conjunta” que incluye al fiscal, al juez de la causa y a las autoridades.

También aseguró que está demostrado que emitir una Alerta Sofía de manera prematura puede ser contraproducente. “Por ejemplo, si es una situación de trata, se puede correr el riesgo de que le quiten la vida a esa persona”, dijo.

Consultada sobre la labor del fiscal Raúl Garzón , airmó: “El fiscal ha cumplido con los pasos de la investigación. Existe un cuerpo, una investigación que avanza, detenidos identificados y una hipótesis sobre la que se está trabajando. Grave sería que eso no existiera”, agregó.

Por otra parte, Claudio Barrelier , el principal acusado por el crimen de Agostina, tenía un antecedente penal: había sido detenido por privación ilegítima de la libertad. En ese caso, tras 20 días preso y el pago de la fianza estipulada, fue liberado.

En relación a eso, Monteoliva contó que, en diálogo con el ministerio de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , y con el de Justicia de la misma provincia, Julián López , coincidieron en la “necesidad de revisar judicialmente todos estos casos y procesos que llevan a que personajes nefastos como este, ante una denuncia, queden en la calle”.

Consultado por su vínculo con el Quinteros, Monteoliva indicó que mantienen un trato diario que describió como “permanente y articulado”. Y destacó: “Sé cómo trabaja la provincia y sé el compromiso que tienen”.

Respecto a la muerte del Indio Solari y el proceso de organización de su velorio, la ministra contó que Martín Menem le hizo la consulta respecto a la posibilidad de hacerlo en el Congreso. “Consideramos que ni el Congreso ni Casa Rosada, ni ningún espacio urbano hoy en la ciudad de Buenos Aires garantizaba ese tipo de cantidad” , señaló y detalló que por esas horas calculaban la presencia de 400.000 personas.

También confirmó que manejaron la posibilidad de que se haga en Tecnópolis , aunque con reparos por el hecho de tener que cortar la avenida General Paz. Contó que tanto Martín Menem, como Karina Milei, Manuel Adorni y ella misma le hablaron al abogado de la familia Solari para comunicarse y que recibieron respuesta recién durante la madrugada del sábado.

Fuente: La Nación