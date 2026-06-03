Israel y Líbano acordaron un cese al fuego y la creación de “zonas piloto” controladas por Beirut

WASHINGTON.- Israel y Líbano acordaron implementar un cese al fuego y la creación de “zonas piloto” que estarán bajo el control del ejército libanés, según indicaron en una declaración conjunto publicada luego de dos días de negociaciones llevadas a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

El alto al fuego acordado está supeditado al cese total de hostilidades por parte de Hezbollah y a la evacuación de todos los miembros de dicha organización de la zona indicada como el “sector al sur del Litani”.

Además, los representantes de ambas naciones acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con la intención de conseguir un “acuerdo global”.

Por otra parte, se estableció un acuerdo en base a la creación de “zonas piloto” . Según detallaron en el comunicado conjunto, en esos espacios “las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán un control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales”.

“Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano”, en referencia implícita a Irán , señalado de apoyar al grupo Hezbollah.

Previamente, el presidente Donald Trump había insistido en “separar” las negociaciones vinculadas a la situación que se atraviesa en Líbano de las que se refieren al conflicto con Irán. Desde Teherán sostienen que toda la negociación debe llevarse a cabo de manera conjunta.

Este miércoles también hubo novedades en relación a avances alcanzados a partir de las conversaciones entre EE.UU. e Irán. Trump afirmó que Teherán aceptó permitir, en cuanto termine la guerra, dejar que personal estadounidense, en coordinación con autoridades iraníes, entren al país persa para recuperar material nuclear enterrado.

A pesar de los recientes ataques en la región, el presidente de EE.UU. dijo que el cese al fuego alcanzado en abril sigue en vigor e indicó que durante el fin de semana podría lograrse un acuerdo provisional.

Este miércoles, la televisión estatal IRIB TV informó que las fuerzas navales de Irán atacaron el “centro de mando” de un destructor estadounidense en el golfo de Omán. Según afirmaron, dicha acción militar se dio en respuesta a las “violaciones a las regulaciones” llevadas a cabo en el estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos y a sus acciones “hostiles” contra buques iraníes.

A la vez, Donald Trump reconoció que llamó “loco” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el marco de una tensa llamada telefónica que compartieron ambos mandatarios. Además, el líder republicano dijo que le preocupa que la lucha de Israel en Líbano esté frenando las conversaciones de paz con Irán.

Sin embargo, el mandatario estadounidense insistió en que su relación con el primer ministro israelí es sólida. “Hemos trabajado muy bien juntos. Me cae muy bien Bibi. Y trabajo muy bien con él”, declaró Trump.

Fuente: La Nación