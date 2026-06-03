Las críticas de Patricia Bullrich frente a la marcha de Ni Una Menos: “Nuestro feminismo no encubre”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , sostuvo este miércoles después de una nueva y multitudinaria marcha por Ni Una Menos que el “feminismo” que defiende el Gobierno “no encubre ni libera violadores y asesinos” .

Y completó: “No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

“Ahora veo por TV cómo el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, expresó desde sus redes sociales.

Sobre el caso de Agostina Vega , la adolesente de 14 años asesinada en Cordoba, Bullrich señaló que “hay un asesino con nombre y apellido” . “No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también” , añadió.

“Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después . Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, subrayó.

La publicación fue respaldada por el presidente Javier Milei , quien se limitó a expresar: “Masterclass” .

La legisladora y ex ministra de Seguridad expresó en su posteo: “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo”.

“Pero los datos hablan de una realidad”, dijo y consignó: “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”.

Y completó: “Aún así la definición más importante es otra: el que las hace las paga. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.

Bullrich tuvo un día de alto perfil. Más temprano se había mostrado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en medio de la fuerte interna que ambas protagonizan en el Gobierno.

La legisladora se reunió con la hermana del presidente Javier Milei luego de haber manifestado públicamente su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli , cuñada del

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, posteó la exministra de Seguridad en su cuenta de X. El encuentro tuvo lugar en el despacho de Karina Milei en la Casa Rosada.

Fuente: La Nación