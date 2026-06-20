Incendio en un hotel del Caribe: quién era la turista que murió y qué se sabe del accidente

SANTO DOMINGO.- Una mujer italiana de 45 años murió este viernes por inhalación de monóxido de carbono durante la evacuación de un hotel de Bayahíbe, República Dominicana , donde un incendio obligó a trasladar a más de 1690 personas al hospital local. La mayoría ya fue dada de alta.

La mujer fallecida, Francesca Valentino, era de Caserta, Italia , trabajaba de profesora de danza y se había ido a vivir a Bayahíbe en 2014 , cambio de vida que relató en la señal televisiva Sky Uno , donde participaba de un programa de entretenimiento.

En el Caribe se casó en 2017 y tuvo dos hijas , aunque regresó ese mismo año a su ciudad natal para abrir un emprendimiento turístico con su familia. Ahora había vuelto a la isla para vacacionar y reencontrarse con sus seres queridos.

De acuerdo con el medio italiano La Stampa , durante el incendio, la mujer corrió hacia la playa junto a otros turistas para evacuar las habitaciones, donde se desvaneció por la densa humareda producto del incendio y murió mientras era llevada en un auto particular a un hospital cercano.

El fuego comenzó por la mañana en las instalaciones del complejo turístico. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) , general Juan Manuel Méndez, informó que las llamas se propagaron con rapidez debido a las condiciones del viento y los techos de paja .

El operativo de seguridad incluyó la evacuación de 1690 huéspedes . La cadena hotelera y las autoridades locales trasladaron a los damnificados a complejos y hoteles cercanos, donde recibieron artículos de primera necesidad, según reportó el medio local Diario Libre .

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó el COE sobre el inicio del fuego .

El embajador de Italia en República Dominicana, Sergio Maffettone , coordinó el regreso de 285 ciudadanos que estaban en el lugar del hecho. Por su parte, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias atendió a varias personas por dificultades respiratorias , quemaduras leves, mareos y palpitaciones asociadas al esfuerzo físico.

Tres pacientes ingresaron a centros médicos locales para un seguimiento especializado , mientras que el resto recibió asistencia en el predio.

Mientras tanto, “las actividades turísticas en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal”, de acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades sobre el sector.

Fuente: La Nación