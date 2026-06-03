Impactante incendio en Lugano: el fuego consumió una casa de chapa y madera y una mujer tuvo que ser asistida

Un voraz incendio se desató durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en Lugano . Las llamas empezaron en una casa ubicada en avenida Fernando de la Cruz y Lisandro De la Torre, y se propagaron hacia los terrenos linderos.

Trabaja en el lugar personal de Bomberos, Policía de la Ciudad y personal del SAME. Los agentes pudieron controlar el fuego , mientras que los médicos tuvieron que atender a una mujer y brindarle asistencia con oxígeno. El tránsito en la zona está completamente interrumpido .

Según pudo saber TN , las llamas se originaron en una casa de chapa y madera , lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El terreno de al lado era baldío y fue completamente arrasado por el incendio. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud que tuvo el incidente .

El intenso trabajo de los Bomberos de la Ciudad permitió controlar los focos pero todavía hay mucho humo en la escena que afecta a los vecinos inmediatos y a quienes circulan por la zona.

Hasta el momento se desconoce cómo empezaron las llamas . Una vez extinguido por completo el incendio, el personal de la comisaria vecinal 8C de la Policía de la Ciudad continuará con las tareas en el lugar para determinar qué fue lo que sucedió en la vivienda de avenida Fernández de la Cruz al 6100.

El ultimo parte del SAME al que accedió este medio, indica que una sola persona tuvo que recibir asistencia en el lugar. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas de gravedad . Por estas horas, el personal médico continúa en la zona, atento a cualquier eventualidad.

Fuente: TN