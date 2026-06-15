Horror en Santa Fe: encontraron muertos a un hombre y a sus hijos de 4 y 10 años

Un hombre de 46 años y sus dos hijos fueron encontrados muertos este lunes dentro de una casa en la localidad santafesina de General Lagos . La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y no descarta ninguna hipótesis.

El dramático hallazgo ocurrió al mediodía luego de que la madre de los chicos manifestara su preocupación por no poder comunicarse con su expareja desde el viernes y llamara al 911.

Los policías se acercaron al domicilio y lograron entrar por una propiedad lindera. Una vez en el interior, encontraron sin vida al hombre y a los dos nenes, de 4 y 10 años.

Ante el trágico desenlace, dieron intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público de la Acusación, que quedaron a cargo de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Franco Tassini se presentó en el lugar para supervisar las tareas investigativas. Según trascendió, durante las pericias realizadas en el lugar secuestraron elementos que podrían aportar información clave.

Los investigadores analizan indicios que sugieren una posible intervención intencional en las muertes de los menores y un posterior suicidio , aunque aclararon que todavía resta determinar con precisión cómo ocurrió todo.

En paralelo, los peritos trabajan para establecer si hubo factores externos que pudieron haber influido. Para ello, ordenaron estudios para descartar la presencia de monóxido de carbono y análisis forenses destinados a detectar eventuales sustancias en los cuerpos de las víctimas.

“Estamos aguardando las pericias de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido”, explicó Tassini en diálogo con medios locales.

Mientras avanza la investigación, los detectives también recopilan antecedentes y testimonios del entorno familiar para reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. Las primeras informaciones indican que los padres de los nenes estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos . El hombre además tenía una prohibición de acercamiento a su expareja.

Por el momento, la causa continúa bajo estricta reserva y los resultados de las pericias serán determinantes para determinar lo que sucedió.

Fuente: TN