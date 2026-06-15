Habló la fiscal del caso Loan: “Esperamos que en este juicio se pueda quebrar el pacto de silencio”

Comienza este martes en Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y la fiscal del caso, Tamara Pourcel aseguró que están con “toda la expectativa y el compromiso para saber qué pasó” y adelantó que el proceso durará al menos seis meses .

En diálogo con TN , Pourcel aseguró que intentarán determinar qué pasó con el menor desaparecido en la localidad de 9 de Julio y adelantó que “no se descarta ninguna hipótesis, ni la de trata de personas ni si fue un accidente”.

“Los que saben qué pasó con Loan son estas 17 personas que se encuentran imputadas” , explicó la funcionaria y adelantó que el miércoles el juez les tomará declaración indagatoria. Los imputados podrán optar por responder preguntas o no. “Nosotros tenemos preguntas para los 17 imputados” , adelantó la funcionaria.

“ Esperamos que en este juicio se pueda quebrar el pacto de silencio y podamos saber y conocer la verdad”, remarcó Pourcel.

Según la reconstrucción judicial, Loan llegó aquel día a caballo junto a su papá a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo familiar. El encuentro comenzó entre las 12:30 y las 13:00.

La última vez que vieron al nene fue a las 13:52, cuando caminaba con otros adultos y chicos hacia una zona de monte. Poco más de una hora después, a las 15:26, empezaron los llamados para advertir que el nene no aparecía.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una distracción de los familiares para apartar al nene con la excusa de ir a buscar naranjas.

Según el expediente, Laudelina convenció a una prima de Loan para que volviera a la casa y el nene se quedó solo con los adultos. Para la fiscalía, fue en ese trayecto cuando ocurrió un hecho que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento.

La Justicia sospecha que el nene fue retirado del lugar en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava . Los perros rastreadores detectaron rastros del chico en el vehículo, una de las pruebas que sostienen esa línea investigativa.

En estos dos años, la única evidencia física vinculada con la desaparición de Loan fue uno de sus botines, hallado en un campo vecino . Si bien en distintos momentos se intentó atribuir el hallazgo a varias personas, la Justicia sospecha que fue el propio comisario Walter Maciel quien lo colocó en el lugar.

También hay otros diez imputados por encubrimiento que estarán sentados en el banquillo de los acusados este martes en los tribunales de Corrientes.

Fuente: TN