Detuvieron a un hombre que intentó secuestrar a cuatro mujeres: buscan a un cómplice que manejaba el auto donde quiso meter a las víctimas

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de intentar secuestrar a cuatro mujeres durante la madrugada del domingo en Ezeiza. Los ataques quedaron grabados por cámaras de seguridad que ya se encuentran en manos de la Justicia. En total, se estima que atacó a cuatro víctimas junto a un segundo sospechoso que es buscado por la Policía.

El raid delictivo comenzó cerca de las 4.30 en la intersección de las calles Pravaz y Dorrego. En el video se observa cómo un sospechoso con campera beige aborda por detrás a su víctima, quien esperaba el colectivo para ir a trabajar.

“Me agarró por el cuello, me dijo que me quede callada y que me meta al auto” , relató la víctima en TN, quien además advirtió que el agresor estaba armado.

La joven logró escapar gracias a la intervención de un conductor que pasaba por el lugar y terminó refugiándose en la casa de una vecina.

Apenas unos minutos después, nuevamente las cámaras de seguridad de la zona captaron otro intento de secuestro por parte de estas mismas personas.

Este nuevo ataque tuvo lugar a poco más de 200 metros del primer hecho, precisamente en el cruce de Pravaz y Tucumán. Allí, el mismo individuo emboscó a otra mujer, a quien arrastró hasta la puerta del auto.

Esta segunda víctima logró liberarse tras arrojarse al suelo , sufriendo una fractura en un dedo durante el forcejeo.

En tanto, a partir de las denuncias de otras mujeres, s e supo que el número de víctimas asciende, hasta el momento, a un total de cuatro . Todas atacadas durante un lapso de pocas horas.

Fuentes de la Policía Bonaerense confirmaron que el sospechoso ya se encuentra detenido y que el vehículo utilizado en los ataques ha sido secuestrado por las autoridades. El detenido permanece actualmente incomunicado y se espera que sea indagado este martes.

Asimismo, señalaron que el juez federal a cargo de la causa ha restringido el acceso de la prensa y no autorizó mayores declaraciones oficiales hasta que no se complete la indagatoria del acusado .

Por otro lado, los investigadores dirigidos por el fiscal Sergio Mola no descartan que el atacante haya contado con la ayuda de un cómplice que aún no fue localizado , por lo que las tareas de búsqueda continúan activas.

Fuente: Clarín