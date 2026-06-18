Histórico operativo en Mar del Plata: realizaron el mayor traslado multiorgánico del país

ZONALES





Un operativo sanitario sin precedentes se llevó a cabo en las últimas horas en Mar del Plata, donde se concretó el mayor traslado multiorgánico realizado hasta el momento en la Argentina. La compleja intervención permitió la ablación y posterior distribución de múltiples órganos provenientes de un joven donante con diagnóstico de muerte cerebral, abriendo una nueva oportunidad de vida para varios pacientes que aguardaban un trasplante en distintos puntos del país.





La cirugía se desarrolló en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y movilizó a decenas de profesionales de la salud, equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y organismos municipales, que trabajaron de manera coordinada para garantizar que cada órgano llegara a destino dentro de los tiempos críticos que exige este tipo de procedimientos.





El operativo comenzó inmediatamente después de la extracción de los órganos. Debido a que el corazón y los pulmones son los que poseen menor tiempo de conservación fuera del cuerpo humano, se dispuso un traslado prioritario mediante ambulancias especialmente coordinadas. Según explicaron fuentes vinculadas al procedimiento, la logística se organizó para evitar cualquier demora: apenas fue extraído el corazón, la primera ambulancia emprendió su recorrido sin esperar al resto del operativo.





El órgano fue trasladado de manera urgente hacia la Fundación Favaloro, donde estaba previsto realizar un trasplante cardíaco a un adolescente de 17 años que aguardaba la llegada del donante compatible.





La magnitud de la intervención obligó a desplegar un importante dispositivo de tránsito y seguridad. Personal del SAME, efectivos policiales y agentes municipales realizaron cortes y despejes en distintos sectores de la ciudad para asegurar la circulación rápida de las ambulancias entre el HIGA y el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.





Posteriormente, una tercera unidad sanitaria trasladó otros órganos ablacionados, entre ellos los riñones, el hígado y el páncreas, hacia el banco de órganos correspondiente para continuar con los procesos de asignación y distribución a los receptores compatibles.





Además, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) participó activamente en la coordinación del recorrido, supervisando el tránsito en tiempo real y colaborando para que cada etapa del operativo pudiera desarrollarse sin inconvenientes.





La intervención fue considerada histórica por profesionales y autoridades sanitarias debido a la cantidad de órganos involucrados y a la complejidad logística requerida para concretar los traslados en simultáneo. El trabajo articulado entre los distintos organismos permitió que cada órgano llegara a tiempo a los centros de salud donde se realizarán los respectivos trasplantes.





Detrás de este enorme despliegue también quedó reflejado el valor de la donación de órganos. Gracias a la decisión solidaria del donante y de su entorno familiar, varias personas que permanecían en listas de espera tendrán ahora una nueva posibilidad de tratamiento y de vida.