Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este jueves 18 de junio

El invierno empieza a sentirse con fuerza en algunos sectores de la Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , siete ciudades amanecieron hoy con temperaturas por debajo de los 5°C .

La ciudad más fría este jueves 18 de junio fue El Calafate (Santa Cruz) , con una temperatura de -3°C , sensación térmica de -7,2°C y humedad del 96%.

El segundo lugar lo ocupó Río Grande (Tierra del Fuego) , con 0,4°C , sensación térmica de -2,6°C y humedad del 98%. El podio lo completó Río Gallegos (Santa Cruz) , con una temperatura de 0,6°C y humedad del 94%.

Por la mañana, el cielo estará nublado , con una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10%. Se esperan vientos del norte a velocidades de hasta 22 km/h. La temperatura llegará a 10°C .

Para la tarde, la máxima será de 13°C . Hay hasta un 70% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos del norte de hasta 12 km/h.

Hacia la noche, hay probabilidades de hasta 70% de lluvias aisladas . La temperatura será de 11°C y los vientos soplarán del noroeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN