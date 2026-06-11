Hervir clavos de olor y canela por 20 minutos: por qué se recomienda y para qué sirve

Los ambientes cerrados , las bajas temperaturas y la permanencia prolongada dentro de casa sin ventilación suelen ser situaciones frecuentes durante el otoño.

Ante esta situación, existen diferentes trucos caseros que prometen generar una sensación más cálida y agradable en el hogar. Entre ellos, hay uno muy popular que propone hervir clavos de olor con canela , dejar que el vapor se expanda y aprovechar su aroma característico en distintos ambientes.

La idea es aprovechar el intenso aroma natural de estas especias para perfumar la casa y crear una sensación de confort típica de los meses más fríos. Aunque puede ser un método efectivo para mejorar el ambiente, hay que tener en cuenta que no reemplaza una correcta ventilación ni la limpieza habitual del hogar.

La función principal de esta preparación es actuar como aromatizante casero natural para distintos espacios de la casa. En específico, hay que hacer una infusión concentrada con clavos de olor y ramas de canela, luego dejar que libere vapor o utilizarla en distintos ambientes.

En cuanto a la frecuencia de utilización, la recomendación es repetir el procedimiento cada vez que el aroma desaparezca. Puede hacerse más seguido durante el otoño y el invierno, cuando los ambientes suelen permanecer cerrados durante más tiempo.

La efectividad de esta preparación se basa en su aroma intenso. Tanto la canela como los clavos de olor contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que se liberan todavía más cuando hierven en agua caliente.

Aunque ese perfume suele resultar agradable para muchas personas, también ayuda a generar una sensación de bienestar y confort asociada a los meses más fríos del año.

En tanto, hay ciertas medidas que pueden tomarse para potenciar el efecto. Entre ellas, es importante mantener ventilados los ambientes, limpiar textiles como cortinas y almohadones, y evitar la acumulación de humedad.

Fuente: TN