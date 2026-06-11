La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para uno de los condenados por el crimen de Candela Rodríguez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para Hugo Bermúdez , uno de los responsables por el femicidio de Candela Sol Rodríguez , la nena de 11 años que fue asesinada en agosto de 2011 tras permanecer desaparecida durante nueve días.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa de Bermúdez , condenado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte . Además, el máximo tribunal desestimó un planteo que buscaba obtener su libertad mediante el cese de la prisión preventiva.

Por otra parte, la Corte también rechazó la apelación presentada por Gabriel Fabián Gómez , condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del crimen.

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei , partido bonaerense de Hurlingham, cuando esperaba a unas amigas para asistir a una reunión del grupo de boy scouts, al que pertenecía. Según determinó la investigación, fue secuestrada por al menos tres personas y trasladada a una casa de Loma Hermosa, en Tres de Febrero.

En la madrugada del 29 de agosto, ante la posibilidad de un allanamiento policial, la llevaron a otra propiedad de la zona, donde fue violada y asesinada por asfixia . Dos días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa al costado de la colectora de la Autopista del Oeste , a unas 30 cuadras de su casa. El caso provocó una fuerte conmoción social y política en todo el país.

El 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón condenó a Bermúdez y a Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores del secuestro seguido de muerte. Gómez, por su parte, recibió una pena de cuatro años por haber colaborado en la búsqueda de la segunda vivienda donde la niña fue mantenida cautiva y finalmente asesinada.

Para los jueces del tribunal oral, el secuestro fue parte de un plan de venganza contra el padre de Candela , quien en ese momento cumplía condenas por delitos vinculados a la piratería del asfalto. Sin embargo, sostuvieron que el crimen fue ejecutado por una organización criminal más amplia que los acusados juzgados en ese debate.

Las condenas fueron confirmadas por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense en 2020 y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en 2023 .

En 2024, la Corte Suprema de la Nación ya había dejado firme la condena a prisión perpetua de Leonardo Jara luego de que su defensa desistiera del recurso extraordinario. Con la decisión conocida ahora, el máximo tribunal cerró la vía de apelación para los otros dos condenados .

Por el caso también se realizó un segundo juicio en el que fueron acusados como partícipes necesarios del crimen el narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba , el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta, el informante policial Héctor “El Topo” Moreyra y el carpintero Néstor Altamirano . Pese a ello, todos fueron absueltos por un tribunal oral en 2024.

Fuente: TN