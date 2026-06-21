Hay alerta naranja y amarilla por vientos fuertes para este domingo 21 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por vientos fuertes para este domingo 21 de junio en seis provincias y advirtió por la presencia de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que rige una alerta naranja por vientos fuertes en Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán, en donde se advirtieron velocidades aproximadas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110. Esta situación podría provocar una importante reducción de la visibilidad.

A su vez, rige otra alerta naranja por viento Zonda en las mismas regiones. El SMN indicó que este fenómeno se presenta con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Además, podría generar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En la provincia de Jujuy se esperan condiciones menos intensas y rige una alerta amarilla por vientos y otra por viento Zonda . En esta área se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, con posible reducción de la visibilidad.

De cara a esta serie de fenómenos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes.

El SMN también emitió el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán similares a las de la jornada del sábado, con cielo parcialmente nublado y bajas temperaturas.

Según el parte del organismo nacional, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 9°C y una máxima que llegará a los 14 grados . Se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado desde la mañana hasta la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Además, durante toda la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el lunes , en tanto, se anticipó un leve ascenso de la temperatura y ausencia de precipitaciones, aunque, con el correr de la semana, los valores del mercurio volverán a bajar.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se espera una mínima que arrancó en 7°C y una máxima de 14°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día y parcialmente nublado hacia la noche. Durante la mañana y el mediodía habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones, mientras que para el resto de la semana se prevén condiciones estables y sin lluvias.

En el resto del país, las temperaturas previstas serán de entre 6°C y 15°C en Córdoba , entre 7°C y 17°C en Tucumán , entre 6°C y 16°C en Santa Fe , entre 6°C y 16°C en Entre Ríos , entre 5°C y 18°C en Jujuy , entre 5°C y 17°C en Salta , entre 9°C y 22°C en Misiones y entre 5°C y 15°C en La Rioja .

Por su parte, en Santiago del Estero se esperan temperaturas de entre 6°C y 17°C; en San Luis , entre 6°C y 13°C; en San Juan , entre 2°C y 14°C; en Mendoza , entre 3°C y 13°C; en Río Negro , entre 2°C y 11°C; en Chubut , entre 4°C y 10°C; y en Santa Cruz , entre -2°C y 6°C.

Fuente: La Nación