Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se juega hasta el domingo 19 de julio. La selección argentina, una de las 48 que participan de esta edición, intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 en la que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, quien ya se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen con su hat-trick ante Argelia en el debut. Todos los detalles del torneo se pueden consultar en canchallena.com.

La final, el partido más importante, se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco partidos de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos. Los de la primera ronda serán: Brasil vs. Marruecos (empataron 1 a 1), Francia vs. Senegal (ganaron los franceses por 3 a 1), Ecuador vs. Alemania (Grupo E), Noruega vs. Senegal (Grupo I) y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Serán 104 encuentros en total. El formato cambió con respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 participantes. Esta vez, al ser 48, hay 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno, en los que los dos mejores de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se realizará por primera vez, junto a los ocho mejores terceros. De ahí en adelante habrá partidos de eliminación directa hasta la definición.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación