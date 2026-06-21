Jesica Cirio habló tras la publicación de videos en los que muestra bolsas de dólares

La modelo Jesica Cirio publicó un descargo sobre los videos publicados este sábado por LA NACION en los que muestra bolsas y fajos de dólares escondidos en un vestidor y se defendió al acusar “manipulaciones digitales”. Investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la misma causa que su exesposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde , afirmó haber recibido extorsiones y aseguró que acudió a la Justicia.

En el posteo que compartió en su cuenta de Instagram, la también conductora de televisión apuntó contra el “ acceso de terceros ” a sus archivos y consideró que se produjo una “vulneración de soportes” sin su previo consentimiento.

“ Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año , inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, denunció. Al mismo tiempo, adelantó que ya informó a la Justicia sobre las coacciones, por lo que se abrió una causa titulada como: “CIRIO, Jessica s/d extorsión”, tramitada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, indicó que la existencia de la acción legal demuestra que ella decidió denunciar los hechos “mucho antes” de que “esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación”.

“Las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, detalló.

Las imágenes a las que hizo alusión son registros que habría grabado ella misma en los que se la puede ver dentro de un vestidor de hombre. Con la cámara de un teléfono, se pueden apreciar varios fajos de dólares envueltos en bolsas de plástico transparente y prolijamente ordenados en cajones y estantes del guardarropas. En cada pila hay al menos tres bolsas acumuladas una sobre otra.

El material exclusivo muestra cómo Cirio abre en primer lugar los cajones, en donde, debajo de remeras, hay bolsas con 10 fajos de dólares . Luego, muestra cajas en los estantes inferiores en donde hay más fajos y abre una valija azul que también está repleta de bolsas con dólares. La observación de los videos permitió reconstruir que la cifra total alcanza los millones de dólares .

Presuntamente, el dinero se encontraba en la habitación que ocuparon Cirio e Insaurralde cuando aún eran pareja en la casa que tenían en el barrio Fincas de San Vicente, ubicado en la zona Sur del Gran Buenos Aires.

Tras la difusión de los videos —que datan de 2023—, Cirio remarcó: “Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva , el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”.

Por otro lado, y tal como informó LA NACION , el financista Francisco Hauque pidió que Cirio declare en la causa por extorsión que tramita en Comodoro Py sobre el estado emocional de Elías Piccirillo , su exesposo.

Hauque fue detenido el 17 de enero de 2025 en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma . La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo , a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith. Tanto el expolicía como Piccirillo terminaron detenidos por ese episodio. Finalmente, Smith declaró como arrepentido y el financista logró el arresto domiciliario.

Ahora, Hauque reclamó que la modelo sea citada como testigo en la causa por extorsión , que comenzó en fuero penal ordinario y terminó en el fuero federal, anexada a las causas del rulo financiero y del SIRA.

No es la primera vez que Hauque y su mujer reclaman que la modelo declare en sede judicial. En este caso, la presentación se dio en el expediente 69295/2024 que investiga el supuesto préstamo de US$6 millones que derivó en la pelea entre los financistas.

Fuente: La Nación