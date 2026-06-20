Hay alerta amarilla por vientos, Zonda y nevadas para este sábado 20 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos, Zonda y nevadas para este sábado 20 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa , habrá siete provincias afectadas y se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos afectará las provincias de Neuquén, Río Negro, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén , San Juan y Chubut . Esos distritos serán afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 90.

Ante esta situación, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento , como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Esto se suma a que en San Juan y Mendoza rige una alerta naranja por viento Zonda . Allí se esperan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

La alerta amarilla por nevadas afectará a las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro . En esas zonas se prevén nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros de nieve que podrían ser superadas de forma puntual.

Ante este fenómeno, el organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve . También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y elementos básicos de emergencia para varios días.

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 4°C y los 15°C . La jornada estará mayormente nublada, con un viento leve de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante todo el día.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas de entre 10°C y 15°C . Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía permanecerá nublado y se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Además, se esperan vientos de hasta 19 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 20°C y 5°C en Catamarca ; 17°C y 13°C en Chaco ; 12°C y 3°C en Chubut ; 16°C y 10°C en Córdoba ; 17°C y 13°C en Corrientes ; 15°C y 9°C en Entre Ríos ; 19°C y 15°C en Formosa ; 18°C y 6°C en Jujuy ; 12°C y 1°C en La Pampa ; y 18°C y 5°C en La Rioja .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 3°C en Mendoza ; 17°C y 14°C en Misiones ; 13°C y 5°C en Neuquén ; 13°C y 3°C en Río Negro ; 17°C y 5°C en Salta ; 18°C y 2°C en San Juan ; 17°C y 4°C en San Luis ; 6°C y 0°C en Santa Cruz ; 15°C y 9°C en Santa Fe ; 18°C y 8°C en Santiago del Estero ; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego ; y 18°C y 7°C en Tucumán .

Fuente: La Nación