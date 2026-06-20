¿Aguinaldo en dólares o en pesos?: las estrategias de los especialistas para potenciar el dinero extra

Hasta fines de junio se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC) , un ingreso clave para los trabajadores, ya que equivale a la mitad de su mejor remuneración del semestre. Muchos argentinos eligen refugiar el aguinaldo en dólares para no perder su valor adquisitivo por el miedo de una posible devaluación. Sin embargo, en un contexto de calma en el mercado cambiario , ¿cuál es la mejor estrategia?

Jerónimo Bardin, head sales trader en Balanz, explicó: “El tipo de cambio acumula casi nueve meses de relativa estabilidad y las variables macroeconómicas ofrecen señales que permiten proyectar que esa calma podría extenderse en los próximos meses”. Esto sucede porque el campo está liquidando sus exportaciones y Vaca Muerta se convirtió en un gran generador de divisas. “Ambos factores contribuyen a reducir las presiones cambiarias estacionales y fortalecen la oferta de dólares en la economía”, reflexionó.

Ante este escenario, consideró que dolarizar el aguinaldo se convierte en “la mejor alternativa” . Y agregó: “La estabilidad cambiaria reduce la urgencia de buscar cobertura, aunque no elimina la necesidad de preservar y potenciar el poder adquisitivo del ahorro”. Es así que, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, “el desafío ya no pasa únicamente por protegerse de una eventual devaluación, sino por encontrar alternativas que permitan generar rendimiento”. Es por ello que sugirió invertir este ingreso porque “rinde más cuando se invierte que cuando permanece inmovilizado, ya sea en pesos o en dólares” .

Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL, evaluó que hay una “escasez de oportunidades atractivas” entre los instrumentos en pesos , dado que no ofrecen buenos rendimientos para compensar el peligro de una posible devaluación futura. Es por ello que recomienda una estrategia de inversión mayormente de moneda extranjera , limitando la tenencia de pesos solo a operaciones de bajo riesgo y carácter especulativo.

Detalló que “la estabilidad cambiaria reciente estuvo bien sostenida por el buen momentum de las exportaciones y del flujo financiero”. A su vez, destacó que para la segunda mitad del año “la balanza energética (impactada por la mejora en los términos de intercambio) y la oferta financiera (con remanente a liquidar de colocaciones) ayudarían a contener la volatilidad en el dólar”.

Sergio González, CFA de Cohen Aliados Financieros, coincidió en que en el contexto actual del tipo de cambio, con una cotización cercana a los $1455 por dólar, “es atractiva la posibilidad de canalizar estos pesos hacia instrumentos dolarizados que permitan preservar valor y obtener rendimientos en moneda dura ”.

Para quienes priorizan liquidez y bajo nivel de volatilidad, Bardin sugirió los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de corto plazo , principalmente los money market . Estos “ofrecen disponibilidad inmediata y rendimientos competitivos frente a las alternativas tradicionales de ahorro”.

Los inversores un poco más audaces pueden sumar obligaciones negociables (ON) , que son préstamos a empresas líderes. Rescató los bonos corporativos del sector energético como Vista o Pampa Energía , que pagan intereses anuales cercanos al 7% u 8%.

Por su parte, González destacó la ON de YPF (YM38O), que actualmente ofrece una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 3,9% y vence en julio de 2027, antes de las elecciones presidenciales. También consideró el bono soberano AO27 , que rinde un 4,3%, paga cupones mensuales equivalentes al 0,5% del capital y tiene vencimiento en noviembre de 2027.

Si el objetivo es obtener una ganancia mayor y se puede tolerar cierta volatilidad, Bardin sugiere los Cedears . “Estos instrumentos cotizan localmente en pesos, pero permiten capturar la evolución de activos globales y del tipo de cambio financiero, combinando potencial de crecimiento de largo plazo con cobertura cambiaria implícita”, detalló.

González mencionó los bonos soberanos AO28 y AO27 como “alternativas atractivas”. Y añadió: “Dentro del universo corporativo, consideró “atractiva” la obligación negociable de Pluspetrol (PLC6O), que presenta una TIR del 5,67% y vence en febrero de 2029”.

Fuente: La Nación