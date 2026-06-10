Hay alerta amarilla por nevadas y vientos de hasta 90 km/h en siete provincias para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para algunos sectores San Juan , La Rioja , Catamarca , Chubut y Santa Cruz .

Además, rige una alerta amarilla por nevadas para Mendoza , San Juan y Tierra del Fuego .

Este tipo de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Para Chubut y Santa Cruz , las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h . Para el viernes, se espera que los vientos roten al sector sur.

En San Juan , La Rioja y Catamarca , las áreas se verán afectadas por vientos del sector oeste a velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h , que pueden ser superadas de manera local.

Para San Juan y Mendoza , el área será afectada por nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm , pudiendo ser superados de forma puntual.

En Tierra del Fuego, la zona estará afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , pudiendo ser superados en forma puntual.

En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 cm y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Fuente: TN