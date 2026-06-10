Hace un año Cristina Kirchner quedaba presa, y en 1.095 días podrá pedir la libertad condicional

El reloj se puso en marcha el 10 de junio de 2025: en 1.095 días Cristina Kirchner podrá solicitar la libertad condicional. Cumplió el primero de los seis años de prisión que debe afrontar como consecuencia de la condena de corrupción dictada por hallarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. De las consecuencias inmediatas de la sentencia confirmada por la Corte Suprema, sólo resta avanzar con la ejecución patrimonial, a la fecha no se logró recuperar nada de los 685.000 millones de pesos que se determinaron como resultado de la maniobra delictiva.

Desde hace 365 días Cristina Kirchner está presa. La detención ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fue horas después de que la Corte le dio firmeza a la condena por corrupción que se dictó en el marco del caso Vialidad: la ex presidenta lejos de resguardar los intereses confinados por la Constitución Nacional, como cabeza del Poder Ejecutivo, priorizó el interés personal y benefició con un circuito irregular de obra pública vial a Lázaro Báez. Una estructura montada desde el Estado para que su ex socio comercial se alzara con 51 licitaciones amañadas, con sobreprecios promedio del 66%.

Con el marco probatorio avalado a lo largo del debate oral, entendieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, se encontraron elementos suficientes para sostener la acusación por el delito de administración fraudulenta. El voto dividido desestimó la imputación por asociación ilícita, y en esas condiciones llegó el expediente ante el máximo tribunal.

Pasadas las 16:30 el 10 de junio de 2025, con un voto unánime, los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmaron la acusación y eso convirtió a Cristina Kirchner a la primera ex Presidenta en afrontar una sentencia firme por corrupción.

Desde aquella tarde se pusieron en marcha las herramientas judiciales para dar cumplimiento a la condena: se ordenó la detención de la ex mandataria que quedó alojada, por disposición del TOF 2, en el departamento de San José 1111. Esa primera medida dio lugar a dos cálculos: Cristina Kirchner cumplirá su condena hasta el 3 de junio de 2031.

El cronómetro se encendió en ese momento, porque hay otro cálculo que tiene en cuenta la exjefa de Estado: la posibilidad de requerir la libertad condicional. Ese trámite podrá iniciarse cuando se cumplan los dos tercios de la condena, es decir, recién en junio de 2029. Por delante aún quedan más de mil días de arresto.

Junto con la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos , la otra consecuencia inmediata de la condena es el decomiso de bienes: la instancia de recuperación del producido del delito atribuido. En otros términos: la restitución de aquello que se robó con la maniobra criminal que se desarrolló a lo largo de doce años.

Una de las primeras decisiones judiciales luego de la confirmación de la Corte fue actualizar el monto del fraude. Cuando en 2022 el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros, la sentencia había fijado el daño al Estado en $ 86.085.463.548,25 pero ese valor fue actualizado por el cuerpo de peritos contables de la Corte. Fue así que se llegó a 684.990.350.139,86 pesos. A ese decomiso se debe responder de forma solidaria entre los nueve condenados.

Pero transcurrió un año desde la confirmación del fallo por parte del máximo tribunal y el recupero de los bienes es la deuda pendiente por parte de la justicia. Justamente, muchas fuentes judiciales en Comodoro Py considera que de cara a la sociedad, el mensaje más relevante “es recuperar el dinero que se robó como resultado de la maniobra investigada, corroborada, condenada y confirmada por la cabeza del Poder Judicial”.

¿Por qué no se logró avanzar sobre la fortuna de Cristina Kirchner? Básicamente, por los recursos interpuestos por las defensas.

Desde el 18 de noviembre, cuando el TOF 2 ordenó avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, comenzaron las apelaciones para impedir el cumplimiento de dicha instancia.

En esta primera etapa del año hubo dos decisiones clave al respecto. En febrero, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó el criterio aplicado por el Tribunal que ejecuta la pena: todos aquellos bienes incorporados entre 2003 y 2015 -el período durante el cual se desarrolló la maniobra delictiva-, pueden ser alcanzados por el decomiso.

Para Cristina Kirchner, eso incluye todos las propiedades y compañías que en junio de 2016 cedió a título gratuito y en partes iguales a sus hijos, Máximo y Florencia. Es uno de los aspectos que más discutió la defensa, hasta que llegó la segunda resolución del máximo tribunal que confirmó lo dicho anteriormente: se debe iniciar con la ejecución patrimonial para que así se dé comienzo al proceso de recuperación de los 685.000 millones de pesos fijados como fraude.

A estas instancias, es el único eslabón pendiente por parte de la justicia. Fuentes judiciales indicaron que la decisión final está en manos de la Corte, por dos motivos. La ex presidenta, sosteniendo su postura, irá en queja ante el máximo tribunal. ¿Tiene esa presentación efecto suspensivo? En Comodoro Py entienden que no, que no hay margen al debate respecto a “sentencia definitiva”, es decir, que esté firme la discusión sobre el decomiso, ya que este último es consecuencia directa de la condena que ya fue confirmada, hace un año, por la misma Corte.

Entonces, el máximo tribunal resolverá si espera a responder la queja de Cristina Kirchner, o bien entiende que ya puede avanzar. El segundo aspecto es clave: la Corte será titular de los bienes decomisados en función de una acordada firmada días después de haber dado firmeza al fallo del caso Vialidad, en la que se estableció el protocolo a seguir con los bienes a decomisar en cualquier expediente penal. Como cabeza del Poder Judicial, se convierte en titular de los bienes y resuelve el destino de los mismos : remates, cesión a organismos del Estado o utilización para el sistema judicial.

Otra consecuencia de la decisión que los ministros de la Corte tomaron hace un año es el “respaldo institucional” a los diferentes integrantes del Poder Judicial que intervinieron en diversas instancias a lo largo de estos años. El expediente contó con la decisión de 16 jueces y fiscales. En términos de política institucional, el fallo del máximo tribunal es muy importante para el Poder Judicial”, indicó una fuente de Comodoro Py.

¿Por qué es considerado un fallo emblemático? Porque según analizó otro funcionario judicial, cuando se pronunció el máximo tribunal “corroboró que -como se dijo en diversas instancias-, la maniobra se trató de algo organizado estructuralmente que se desarrolló durante doce años de gestión. La obra pública como algo emblemático y monopolizada por empresarios del Estado”.

Cristina Kirchner se convirtió en la primera expresidenta en cumplir una sentencia condenatoria con firmeza por parte de la Corte. La causa que afrontó Carlos Menem nunca quedó confirmada y además, reseña otro funcionario judicial “no tuvo la visibilidad del caso Vialidad, que fue transmitido de principio a fin y de gran impacto mediático, político”.

Hay otro factor analizado: en este expediente, la ex mandataria le dio “marco teórico a su principal tesis de defensa que fue el lawfare”, algo a lo que respondieron los jueces de la Casación y de la Corte Suprema, desestimando ese concepto.

Con jueces espiados, a quienes les robaron -además- sus declaraciones juradas reservadas, celulares hackeados, denunciados por el kirchnerismo, una Corte Suprema que fue sometida a un juicio político mientras el juicio se llevaba a cabo, la causa que durante más de una década recorrió diversas instancias en los tribunales federales “no se detuvo y llegó a la decisión final que tuvo, hace un año, su máxima confirmación. La cabeza del Poder Judicial le puso punto final”.

El primer año que se cumple desde que se ordenó la detención de Cristina Kirchner, quien cumple bajo arresto domiciliario, con monitoreo a través de una tobillera electrónica y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, deja algunos interrogantes sobre la última de las piezas sobre este rompecabezas: ¿Cuándo se hará efectivo el decomiso?¿Podrá la justicia recuperar la totalidad del dinero fraude cometido contra el Estado?

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín