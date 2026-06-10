El Gobierno confirmó que la esposa de Adorni fue la única familiar que integró una comitiva oficial en los viajes de Milei al exterior

¿Fue Bettina Angeletti la única familiar de un funcionario de Milei que viajó en el Tango 01? ¿O hubo más? ¿Alguna pareja de un ministro/a o secretario/a de Estado formó parte de comitivas oficiales? ¿O solo ella?

Las preguntas se empezaron a repetir cuando el escándalo por los vuelos, propiedades y nivel de gasto de Manuel Adorni se apoderó de la conversación pública. Es más, hubo adornistas, férreos defensores del jefe de Gabinete, que puertas adentro de Casa Rosada sembraron la hipótesis de que había más nombres en las listas de las giras libertarias al exterior.

A raíz de ello, Clarín consultó al Gobierno qué familiares de funcionarios habían formado parte de las comitivas en cada uno de los viajes presidenciales de Javier Milei desde su asunción hasta el que realizó a Israel a fines de abril.

A través de pedidos de información pública cursados a la Jefatura de Gabinete (Adorni) y la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, el Ejecutivo confirmó que Bettina Angeletti fue la única familiar de todo el Gabinete que voló en un avión oficial , pero aclararon que lo hizo por invitación del Presidente.

Ninguna otra esposa, marido, pareja o familiar lo hizo en alguno de los 50 viajes realizados por el Jefe de Estado fuera del país.

De acuerdo a la respuesta brindada a Clarín por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, que depende del área de Karina Milei, el mandatario hizo un total de 50 vuelos al (y en el) exterior entre el 16 de enero de 2024 y el 21 de abril de 2026, cuando regresó de la penúltima gira presidencial.

En el primer viaje el destino fue Suiza, donde participó del Foro de Davos, y terminó -en el conteo de Clarín- con una gira cuyo destino fue Jerusalén, en Israel. Allí Milei participó del 78° aniversario del Día de la Independencia de ese país.

Hubo uno más, otra vez a Estados Unidos, su destino más visitado, entre el 5 y 7 de mayo pasado, días después del pedido de información presentado por Clarín . Milei visitó Los Ángeles para hablar en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

Este medio solicitó al Estado el detalle de todos los viajes la exterior que realizó el presidente Javier Milei en el avión presidencial Tango 01 o en aviones alquilados por el Estado entre el 10 de diciembre de 2023 y el 29 de abril de 2026 inclusive.

Se aclaró que en cada caso se detallen: el destino, los nombres de integrantes de la comitiva en cada vuelo, informando nombres, función de cada uno y si se trataba de un funcionario público o invitado particular.

La respuesta oficial desterró por completo las versiones que una parte del Gobierno, la más cercana al jefe de Gabinete, intentó instalar: que hubo otros familiares, además de la esposa de Adorni, que participaron de viajes oficiales .

Enseguida, sin decirlo, surgía el nombre de la periodista Cristina Pérez, esposa del exministro de Defensa, Luis Petri, que participó, hasta su asunción como diputado, de varios viajes al exterior.

En medio de su defensa mediática, Adorni había apuntado contra la conductora de radio Rivadavia y LaNación+, que lo tuvo de columnista antes de su salto a la política de la mano de Milei, cuando asumió el cargo de vocero presidencial.

Además, en Balcarce 50 dejaban trascender que el manifiesto de viajes y pasajeros estaba en poder de medios que habían decidido no dar la información.

“Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes . Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo”, le contó a Alejandro Fantino, en su primera entrevista pública en medio del escándalo de denuncias en su contra.

“No se si hasta no había sacado los pasajes. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, dijo Adorni, que ante las preguntas relató que iban a compartir vacaciones.

Pérez, que tuvo al ahora jefe de Gabinete como columnista suyo en radio, no esquivó los señalamientos de Adorni. "Mucha gente que te votó y te creyó, se siente traicionada porque no entiende por qué no podés explicar algo tan simple ", le dijo a Adorni.

“Éramos amigos con Manuel, presumo por lo que dijo ayer que ya no lo ve de la misma manera ", agregó.

Más allá del cruce y las versiones, los datos oficiales del Gobierno dan cuenta que la única familiar de un funcionario que participó de un viaje oficial fue Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

La coach ontológica voló en el Tango 01 a Miami, donde Milei participó de la Cumbre Escudo de las Américas, en los primeros días de marzo, y luego otra vez en el avión presidencial, acompañó a la comitiva con destino a Nueva York, para la Argentina Week 2026, un evento para promocionar las bondades de invertir en el país.

Justamente cuando Adorni y Angeletti estaban en Nueva York estalló la crisis por la foto de la esposa del jefe de Gabinete viajando en la comitiva oficial.

Fue a raíz de una foto que mostró a ambos visitando junto a Milei la tumba del Rebe de Lubavitch, en Queens, parada obligada para el Presidente cada vez que visita esa ciudad de EE.UU. y a quien homenajeó el martes en un acto en el CCK.

La imagen, tomada por Miguel Steuermann, director y propietario de Radio Jai, que en ese momento no sabía quién era la mujer rubia junto a Adorni, desató un vendaval de críticas contra el exvocero de Milei, cuya defensa terminó hundiéndolo aún más.

“ Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe ”, dijo, para justificar que Angeletti haya ido al viaje oficial.

El resto es historia conocida. Esa inocente instantánea subida a redes como una foto más fue detectada por el

En el medio, Adorni y su esposa fueron denunciados en la Justicia por el viaje a Estados Unidos, pero la causa se cerró en pocas semanas ya que para la fiscal el dato de que Angeletti haya subido al Tango 01 no implicó ningún gasto extra al presupuestado para los vuelos de esa gira.

Según pudo confirmar Clarín en base a información oficial, el traslado del Presidente y su comitiva de Aeroparque a Miami, luego Nueva York, Santiago de Chile (donde Milei participó de la asunción de Kast) y de regreso a Aeroparque, insumió gastos solo de combustible por 71.6 millones de pesos y 162.500 dólares.

Adorni y Angeletti regresaron después que el Presidente en un avión de línea, cuando ya el escándalo los salpicaba a ambos.

La fiscal Alejandra Mangano sostuvo en su dictamen que como el Tango 01 tenía asientos libres subir a Angeletti no implicó más erogaciones para el Estado. “A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado ”, dijo.

“La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal en su dictamen que fue ratificado por el juez Daniel Rafecas que ordenó archivar la causa.

Adorni celebró el fallo en X. "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene" , sostuvo citando un proverbio muy popular en redes pero de autor desconocido.

“Será Justicia. Fin”, añadió el economista platense.

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene". Será Justicia. Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr

En total, Clarín analizó las comitivas de los 38 viajes al exterior de Milei, en los que realizó un total de 50 vuelos a diferentes destinos. En detalle, hubo 13 giras que tocaron múltiples destinos, donde encadenó 2 o más países sin regresar a la Argentina en el medio y hubo 26 viajes de destino único, que fueron ida y vuelta al país.

El mes más intenso de giras fue junio de 2024 y tuvo como epicentro Europa, cuando el presidente libertario y su comitiva visitó 6 destinos: Bari, Zurich, Madrid, Hamburgo, Berlín y Praga, entre el 13 y 24 de junio. Su raid de vuelos incluyó un breve regreso a la Argentina de apenas unos días.

El destino más elegido por el Presidente fue Estados Unidos, donde viajó en 15 oportunidades en el periodo analizado entre diciembre de 2023 y abril de 2026. Milei estuvo en Miami, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Washington, entre otros destinos más pequeños de Norteamérica. Los motivos varían: fue a la Asamblea General de la ONU, varias veces eventos del trumpismo, como la CPAC, y recibió varios premios.

En total, de los 28 meses que cubre el pedido de información de Clarín, hubo en promedio un viaje a EE.UU. cada dos meses.

Otros destinos que visitó a bordo del Tango 01 o con vuelos privados se repiten: España, Italia e Israel completan los destinos top que el mandatario de la motosierra visitó más cantidad de veces en su gestión.

El ranking de funcionarios con más millas no sorprende: Karina Milei , hermana presidencial, lo encabeza con comodidad. La secretaria General de la Presidencia participó de la mayoría de las comitivas y solo se ausentó de algunos viajes por crisis políticas al interior de La Libertad Avanza.

La secunda Luis Caputo, otro dato que no sorprende, debido al perfil económico de la mayoría de las giras del Presidente. Voló en comitivas oficiales 15 veces. Luego le siguen los cancilleres de la gestión libertaria: Gerardo Werthein (15), Pablo Quirno (12), actual ministro de Relaciones Exteriores, y Diana Mondino (5), primera en ocupar ese cargo.

Un último dato: el primer viaje de Manuel Adorni como jefe de Gabinete (asumió el 5 de noviembre) fue el de la polémica gira en la que subió a su esposa a la comitiva, tocando Miami y Nueva York.

Y también fue el primero, según confirmó el Gobierno, en que se subió a un familiar a la comitiva oficial, algo que no había pasado antes en ninguno de los casi 50 vuelos al exterior de Milei.

Consultados sobre el costo de las giras, en Presidencia informaron cuántos millones de pesos y dólares se gastó en cada uno de los vuelos oficiales y alquilados de Milei.

Según se desprende del pedido de información pública realizado por Clarín , el mandatario gastó en 36 giras fuera del país un total de $ 1.520 millones y 3.5 millones de dólares, solo en combustible.

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín