Hay advertencia por niebla para Buenos Aires y otras seis provincias para este lunes 1 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por niebla en algunos sectores de Buenos Aires , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Chaco , Formosa y Misiones .

Este tipo de alerta indica que se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social.

La advertencia señala que las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica , un escenario típico de esta época del año.

Durante la mañana, habrá neblinas y una probabilidad de hasta un 10% de precipitaciones . La temperatura será de 10°C , con vientos del este a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La máxima será de 15°C y los vientos seguirán soplando desde el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura será de 12°C y el cielo permanecerá mayormente nublado . Los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN