Quini 6: resultados del sorteo de este domingo 31 de mayo

Este domingo 31 de mayo se llevó a cabo el sorteo 3378 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe. Conocé los números ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber sobre el juego.

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante, aunque hubo 11 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $3.912.304 .

El pozo de $1.100.000.000 quedó vacante.

El pozo de $800.000.000 quedó vacante.

Hubo 5 ganadores con cinco aciertos que se llevarán $77.256.115,20 cada uno.

00 - 01 - 02 - 06 - 09 - 14 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 42 - 43

El sorteo tuvo 1898 ganadores, que recibirán $81.664,91 .

El sorteo N°3379 se realizará el próximo miércoles 3 de junio a las 21.15 , con un pozo acumulado de $3.800.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN