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Hasta cuándo sigue el frío intenso en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM junio 14, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima el resto de la semana en el AMBA, donde las mínimas no superarán los 10°C y las máximas llegarán a 17°C .

De acuerdo con los especialistas, el tiempo mejorará el martes 16, con una mínima de 7°C y máxima de 17°C .

Sin embargo, será recién el próximo viernes 19 cuando la mínima llegue a 10°C, aunque la máxima será de 15°C.

Durante la mañana, el cielo estará despejado , con una temperatura de 3°C y vientos del noroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado , con una temperatura de 10°C y vientos del suroeste.

Hacia la noche, la temperatura será de 7°C y el cielo permanecerá despejado. Se esperan vientos del oeste.

Lunes 15: cielo parcialmente nublado a despejado, con mínima de 3°C y máxima de 14°C. Se esperan vientos del sector oeste.

Martes 16: cielo ligero a parcialmente nublado, con mínima de 7°C y máxima de 17°C, con vientos del sector oeste.

Miércoles 17: cielo parcialmente nublado, con mínima de 8°C y máxima de 14°C. Se pronostican vientos del sector este.

Jueves 18: mínima de 9° y máxima de 14°C. Se pronostican lluvias aisladas hacia la noche.

Viernes 19: mínima de 10° y máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Fuente: TN


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