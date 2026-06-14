Hasta cuándo sigue el frío intenso en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima el resto de la semana en el AMBA, donde las mínimas no superarán los 10°C y las máximas llegarán a 17°C .

De acuerdo con los especialistas, el tiempo mejorará el martes 16, con una mínima de 7°C y máxima de 17°C .

Sin embargo, será recién el próximo viernes 19 cuando la mínima llegue a 10°C, aunque la máxima será de 15°C.

Durante la mañana, el cielo estará despejado , con una temperatura de 3°C y vientos del noroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado , con una temperatura de 10°C y vientos del suroeste.

Hacia la noche, la temperatura será de 7°C y el cielo permanecerá despejado. Se esperan vientos del oeste.

Lunes 15: cielo parcialmente nublado a despejado, con mínima de 3°C y máxima de 14°C. Se esperan vientos del sector oeste.

Martes 16: cielo ligero a parcialmente nublado, con mínima de 7°C y máxima de 17°C, con vientos del sector oeste.

Miércoles 17: cielo parcialmente nublado, con mínima de 8°C y máxima de 14°C. Se pronostican vientos del sector este.

Jueves 18: mínima de 9° y máxima de 14°C. Se pronostican lluvias aisladas hacia la noche.

Viernes 19: mínima de 10° y máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Fuente: TN