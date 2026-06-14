Para qué sirve colgar CD’s en el balcón y cómo hacerlo

En el mundo de la jardinería , existen diversos trucos para el cuidado de las plantas. Uno de ellos se caracteriza por ser poco conocido, pero muy efectivo: colgar CD’s en el balcón .

Aunque para muchos puede parecer una decoración improvisada, detrás de esta práctica existe una explicación que combina reciclaje , ingenio y cuidado de los espacios exteriores .

La principal razón por la que muchas personas cuelgan CDs en balcones es para ahuyentar aves como palomas, gorriones y otras especies que suelen posarse en barandas, macetas o tendederos.

El efecto se produce porque la superficie brillante del disco refleja la luz solar en distintas direcciones . Los destellos cambian constantemente con el movimiento del viento y generan un estímulo visual que resulta incómodo o desconcertante para muchas aves.

Además de los reflejos, el propio movimiento del CD suspendido contribuye a que los pájaros perciban la zona como un lugar poco seguro para permanecer .

Implementar este truco es muy sencillo y no requiere herramientas especiales.

Para mejorar el efecto, algunas personas colocan varios CDs a diferentes alturas , generando más reflejos y movimiento.

La eficacia puede variar según el tipo de ave y el entorno. En muchos casos, los reflejos ayudan a reducir la presencia de pájaros durante un tiempo. Sin embargo, algunas especies pueden acostumbrarse al estímulo visual con el paso de las semanas.

Más allá de su efectividad, colgar CDs en el balcón se convirtió en una forma práctica de reutilizar objetos que ya no tienen uso tecnológico .

Fuente: TN