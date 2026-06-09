Habló la madre de la joven encontrada en Córdoba: “Es la primera vez que pasa algo así”

La mamá de la joven de 15 años que fue encontrada sana y salva este martes en Córdoba habló con TN y aseguró que “ fueron un infierno” las horas que pasó sin noticias de su hija.

“L está bien, se encuentra bien. Está en el Hospital Vicente Agüero ”, donde le están realizando los estudios que corresponde por protocolo para este tipo de casos, como un electrocardiograma y un análisis de laboratorio.

“Todavía no la pude ver, es todo lo que quiero, pero sé que está bien” , contó la mujer y aclaró que tampoco obtuvo información certera sobre dónde estuvo su hija en las últimas horas: “Verla resguardada es lo más importante. Estoy muy agradecida con todos”.

Sobre los motivos de la desaparición, la mujer agregó que espera a hablar con ella para tener respuestas. “Es una chica que siempre me espera, que siempre me consulta, me escribe y no tener noticias de ella, que tenga el teléfono apagado, fue un infierno ”.

Las autoridades de Córdoba indicaron que la chica de 15 años estaba en una casa abandonada , ubicada a 3 kilómetros de la localidad de Colonia Caroya. Un joven de 16 y su madre habrían guiado al funcionario hasta la propiedad donde se encontraba.

Sin embargo, el secretario de gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, dio otra versión y sostuvo que la menor se habría quedado en una casa, ubicada frente a los tribunales de Jesús María, junto al adolescente . “Aparentemente nadie la vio. Estuvieron en esa vivienda y ella fue encontrada por personal policial”, detalló.

Fuente: TN