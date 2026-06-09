Encontraron viva a la joven de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, informó que la menor de 15 años, quien era buscada desde ayer fue encontrada en buen estado de salud. La menor se encuentra en el Hospital de Jesús María donde se le realizan los controles correspondientes.

La causa de su desaparición continúa en investigación.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa y confirmó que la menor fue encontrada en buen estado de salud.

"Apreció sana, salva y en buen estado de salud", detalló el funcionario y agregó que "la familia pide privacidad".

Un grupo de vecinos mantiene este martes un corte sobre una avenida durante el pedido por la aparición de la joven buscada en Córdoba.

En el lugar, algunos manifestantes exhiben carteles con la consigna: “Exigimos la aparición con vida de L.”, mientras se registra la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.

Un importante despliegue policial se mantiene en la puerta del colegio donde fue vista por última vez la menor , con presencia de efectivos y procedimientos en el lugar como parte de la investigación.

La adolescente tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y una altura de 1,59 metros.

Al momento de ser vista por última vez vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La imagen de la joven fue distribuida entre las distintas fuerzas de seguridad y difundida a través de canales oficiales para ampliar la búsqueda.

En los accesos a la localidad, la Policía realiza controles a todos los vehículos que entran y salen, con inspecciones en el interior, baúles y cargas, durante el operativo para encontrar a la adolescente de 15 años desaparecida.

La intendenta de Colonia Coroya, Paola Nanini, aseguró que se desplegó un amplio operativo de búsqueda y remarcó: “Se buscó en cada rincón de la ciudad”.

Además, indicó que la localidad atraviesa un fuerte impacto por el caso y que la familia se encuentra “totalmente angustiada” mientras continúan los rastrillajes.

La adolescente de 15 años fue vista por última vez el lunes a la salida de la escuela. Por eso, los investigadores monitorean las cámaras de seguridad de la zona para ver si encuentran alguna imagen que pueda ser de utilidad.

La desaparición de la joven de 15 años mantiene en vilo a toda la provincia de Córdoba. La adolescente fue vista por última vez este lunes al mediodía al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad de Colonia Caroya. A pesar del despliegue de un intenso megaoperativo con rastrillajes por tierra, perros buscadores y controles en las rutas, los investigadores se chocaron con un obstáculo inesperado.

Paola Nanini , intendenta de Colonia Caroya, dialogó con los medios y reveló un dato que genera desconcierto y profunda preocupación en el equipo táctico: la total ausencia de imágenes de la menor en los sistemas de monitoreo debido a un punto ciego justo frente al establecimiento educativo.

A menos de 24 horas de la desaparición una menor en Córdoba, el Ministerio de Seguridad desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye rastrillajes por tierra, controles en rutas y el análisis de cámaras de seguridad en distintas localidades.

Según detalló el ministro Juan Pablo Quinteros, la denuncia fue realizada este lunes alrededor de las 15:15 y la respuesta fue inmediata. “Antes de que anochezca ya estábamos trabajando en el lugar con todo el personal táctico” , aseguró al aire de TN .

La desaparición de una adolescente de Colonia Caroya, Córdoba, mantiene en vilo a su familia mientras continúa la búsqueda.

Según indicó el abogado Luis Gutiérrez , la joven “salió del colegio y su celular se apagó”.

Una adolescente de 15 años es buscada intensamente en Colonia Caroya, Córdoba , después de haber desaparecido este lunes al mediodía al salir del Colegio Presbítero José Bonoris. Su paradero es investigado por la Justicia provincial en medio de un amplio operativo que moviliza a decenas de efectivos, móviles policiales y un helicóptero.

La desaparición fue denunciada por la madre de la joven y, con el correr de las horas, el caso generó una fuerte preocupación en la región. Ante la falta de novedades sobre su ubicación, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un despliegue especial para intentar localizarla.

Fuente: TN