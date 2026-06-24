Gran Bretaña alcanza su junio más caluroso y Francia suma dos días consecutivos de récords

LONDRES. – Amplias zonas de Europa se cocían este miércoles con récords de temperatura en Gran Bretaña, Francia y España , mientras las agencias meteorológicas lanzaban alertas rojas a la población por el riesgo de vida que suponen las inconcebibles condiciones climáticas.

Gran Bretaña registró su día más caluroso de junio, con extremos de 36ºC en Gosport y Wisley , en el sur de Inglaterra. La agencia meteorológica británica, la Met Office, emitió una alerta roja para gran parte del centro y el sur de Inglaterra, así como para Gales.

Las autoridades advirtieron a la gente que tuviera especial cuidado al nadar en zonas sin supervisión , como ríos o lagos, tras la muerte de alrededor de 40 personas en Francia la última semana.

Más de 1000 escuelas en Inglaterra cerraron debido al calor y se cancelaron muchos servicios de trenes , mientras se instaba a los pasajeros a evitar los desplazamientos no esenciales en las zonas cubiertas por la alerta roja .

En Gran Bretaña, que tiene fama de ser gris y lluviosa incluso en verano, el calor es particularmente incómodo, en buena medida porque gran parte de la infraestructura del país, como edificios y sistemas de transporte, fue construida para un clima más fresco.

“Las alertas rojas se reservan para los eventos más graves” , indicó Mark Sidaway, subdirector de pronósticos de la Met Office. Dijo que los funcionarios esperaban que los efectos se extendieran “más allá de quienes normalmente son más vulnerables al calor” .

En Francia, Italia y España, se advirtió a más de 100 millones de personas que estuvieran especialmente vigilantes ante los peligros por las temperaturas.

Francia tuvo su día más caluroso jamás registrado por segundo día consecutivo. La agencia Meteo France dijo que el indicador térmico del país –un promedio de temperaturas de 30 estaciones meteorológicas– alcanzó un récord de 30ºC, con más de 40ºC en algunos lugares , incluido París.

La agencia meteorológica francesa puso a tres cuartas partes del país bajo alerta roja por calor extremo a partir del mediodía del jueves y hasta la misma hora del viernes. La advertencia abarca a decenas de millones de personas.

En la normalmente templada región de Bretaña, en el noroeste de Francia, una falla de equipos relacionada con el calor dejó sin electricidad a miles de hogares que tuvieron que soportar la situación sin ventiladores, aire acondicionados ni otras formas de aclimatación.

Como era de esperar, muchas de las principales atracciones francesas, incluida la torre Eiffel y el museo del Louvre en París, restringieron los horarios de visita mientras se alteraban los horarios escolares y de transporte.

Decenas de miles de hogares en el noroeste de Francia se quedaron sin electricidad después de que dos transformadores en Bretaña dejaron de operar en la noche del martes tras una explosión aparentemente vinculada a la ola de calor. Alrededor de 68.000 hogares se vieron afectados por el corte de energía .

En Italia, el Ministerio de Salud emitió alertas rojas para 16 ciudades, con grandes urbes como Roma, Milán, Florencia y Turín afectadas. El ministerio indicó que los riesgos de la alerta roja no se limitaban a las personas mayores.

Las temperaturas podrían alcanzar máximas de 41ºC en Florencia y 38ºC en Milán , mientras que se prevé que Roma y Nápoles se mantengan por debajo de 36ºC.

En la Ciudad del Vaticano, los fieles se abanicaban y se apiñaban bajo paraguas en la Plaza de San Pedro para asistir a la audiencia semanal del papa León XIV . “No sentimos ningún calor en absoluto, solo un gran amor por el papa”, dijo Monica Ruiz, una peregrina de 52 años.

España se vio sometida por su parte a las temperaturas medias diarias más altas para junio desde que existen registros , según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura media diaria en la España peninsular alcanzó los 28,08 grados el lunes y los 28,17 grados el martes, superando el anterior récord para un mes de junio, de 28,01 grados registrado el 30 de junio de 2025. La agencia señaló que se trata de las temperaturas medias diarias más altas observadas en la España peninsular durante el mes de junio desde al menos 1950.

Varias regiones del sur, centro y este registraron máximos superiores a los 40°C los últimos días , mientras las autoridades mantenían activas alertas por calor extremo en numerosas provincias.

La Aemet advirtió que las altas temperaturas podrían prolongarse durante los próximos días en buena parte de la península, especialmente en el interior y el sur.

Europa se está calentando a un ritmo más del doble del promedio mundial , según advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), lo que hace que los episodios de calor prolongados sean cada vez más probables.

La llamada “cúpula de calor” que envuelve a Europa –un sistema estacionario de alta presión que atrapa el calor y la humedad– tomó forma en un momento en que el cambio climático conduce a fenómenos cada vez más extremos. Las proyecciones de la agencia climática de la ONU dicen que es probable que los próximos cinco años pulvericen más récords de calor.

“Las olas de calor se están volviendo más frecuentes, más largas y más calientes con el cambio climático, como resultado directo de los combustibles fósiles que estamos liberando como sociedad”, dijo Hayley Fowler, profesora del Centre for Climate and Environmental Resilience de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. “Podemos esperar tener que hacer frente a más y más de este tipo de eventos en los próximos años”.

La Confederación Europea de Sindicatos dijo que los empleadores deberían inspirarse en las pausas de hidratación utilizadas en el Mundial de Fútbol para conceder a los trabajadores descansos pagados y ayudar a mantenerlos a salvo durante las olas de calor.

“Tomarse un descanso con altas temperaturas es una precaución de sentido común, pero demasiados empleadores se niegan a poner en marcha estas y otras medidas necesarias”, dijo la secretaria general de la CES, Esther Lynch. Empresas de toda Europa están siguiendo ese consejo y adaptándose al nuevo entorno.

En un importante proyecto de construcción que abarca la concurrida circunvalación de París, los trabajadores de la construcción pasaron a horarios de trabajo más tempranos. Los responsables introdujeron horarios escalonados, y la mayoría de los trabajadores ahora comienzan a las 6 de la mañana y terminan alrededor de la 1 de la tarde.

Fuente: La Nación