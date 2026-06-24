El detalle en la remera de los jugadores que sorprendió a Lionel Messi y la frase emotiva detrás

Lionel Messi cumplió 39 años este 24 de junio y, más allá de los miles de saludos que le llegaron desde todas parte del mundo , se destacó el gesto que tuvieron sus compañeros de la selección argentina. Algunos amigos del plantel recibieron con Leo la llegada de su cumpleaños desde las 00 del martes, mientras que todos los jugadores prepararon una remera especial de cada uno con una foto con él y una emotiva frase , que mostraron luego en las redes sociales.

Primero, Messi compartió en sus historias de Instagram, donde tiene más de 500 millones de seguidores, la foto con sus compañeros que lo sorprendieron ayer por la noche con una torta y alfajores . “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. Gracias” , escribió el número 10 y subió una foto junto con Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovanni Lo Celso y “Marito” De Stéfano, el utilero de la selección.

En el transcurso de su cumpleaños, la AFA compartió una foto de la sorpresa que le hicieron al astro con la remera y recordó que también otros integrantes del staff estaban de festejo. “¡Feliz cumpleaños para nuestro capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías! Que sean siempre felices" , escribió la cuenta oficial junto con una foto del plantel con Claudio “Chiqui” Tapia y los mencionados cocineros.

Nicolás Tagliafico fue el encargado de mostrar en redes sociales los detalles de la remera que se hicieron especialmente por el cumple de La Pulga. En su caso, la camiseta llevaba una foto de ambos sonrientes con la Copa del Mundo, tras la coronación en Qatar 2022. “Qué lindo poder compartir este día tan especial todos juntos, feliz cumple te deseo lo mejor siempre” , escribió el lateral izquierdo para saludar a su compañero .

En otra de las fotos del carrusel que subió Taglia, se apreció cuál era la frase que tenía la remera estampada en la parte de atrás. “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivir con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!” , decía la inscripción.

Tal como es costumbre, los jugadores empezaron a compartir la foto con la remera especial de cada uno y a saludar a Leo por su cumpleaños. “Feliz cumple cabra, que seas eterno” , le deseó Gerónimo Rulli en sus redes sociales. “Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz capitán” , escribió Enzo Fernández.

Por su parte, Leo Paredes publicó: “Feliz cumpleaños fenómeno” . Nicolás Otamendi escribió un juego de palabras para saludar al capitán: “Feliz cumpleaños L10nel” , puso junto con un emoji de torta.

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Fuente: La Nación