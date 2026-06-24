El oficialismo se arriesga en el Senado: abre el recinto para su agenda en medio del fuego amigo por Adorni

Mientras el peronismo prepara lanzas para imponer este jueves en el Senado el proyecto de interpelación de Manuel Adorni, Patricia Bullrich buscará bloquear la jugada exigiendo una mayoría de dos tercios y el PRO va a la carga con su idea de citar al jefe de Gabinete para que responda sobre el crecimiento de su patrimonio.

El oficialismo tenía agendada la sesión de este jueves para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno junto a 7 pliegos judiciales que tienen despacho de la comisión de Acuerdos y que en su mayoría corresponden al fuero laboral porteño.

Pero, sin duda, toda la atención estará puesta en el primer tramo del debate cuando el peronismo buscará avanzar con el pedido de interpelación con moción de censura del ministro coordinador. Vale recordar que el jefe de la bancada peronista, José Mayans, convenció en una reunión de Labor que la propuesta podía ser aprobada con mayoría absoluta (37 votos) como establece la Constitución aún sin tener un despacho de comisión.

Sin embargo, ante la presión de la Casa Rosada, Bullrich tuvo que convocar a una nueva reunión de Labor para modificar el acta del encuentro anterior y dejar puntualizado que se necesitarán dos tercios para avanzar con el pedido de interpelación al no tener dictamen . La exministra de Seguridad se llevó el apoyo de todos los dialoguistas aunque Martín Goerling , el jefe del PRO no llegó a la reunión, que tampoco contó con la presencia de nadie del peronismo.

La incertidumbre aumentó este miércoles cuando Goerling presentó un nuevo proyecto de resolución pidiendo que se convoque al jefe de Gabinete para el 2 de julio con la opción de interpelación con moción de censura. Y en su articulado dejó en claro que si el funcionario no se presenta a responder sobre su patrimonio, la Cámara quedará habilitada a tratar su dimisión en forma inmediata.

Está claro que el macrismo busca despegarse de la figura de Adorni y quiere dejar sólo al oficialismo y a Javier Milei defendiendo al jefe de gabinete, investigado por sus viajes al exterior y sus propiedades.

El radicalismo se mostró hermético y evitó dar definiciones sobre el tema, aunque tanto el jefe de la bancada, Eduardo "Peteco" Vischi, como figuras como el bonaerense Maximiliano Abad reclamaron que Adorni dé un paso al costado.

Dentro de los bloques provinciales tampoco estaban claras las posiciones, salvo los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes vienen pidiendo el desplazamiento del jefe de Gabinete.

El correntino Carlos "Camau" Espínola junto a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut pueden ser clave como la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón para evitar que el peronismo llegue a los dos tercios junto al PRO, la UCR y otros senadores provinciales.

Entre los dos proyectos que conforman el temario está el de inviolabilidad de la propiedad privada, que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aprobó en su duodécima versión tras varios cambios exigidos por la oposición, que cuestionaba el proceso de desregulación a la compra de tierras por extranjeros . Finalmente, el Gobierno aceptó la intervención del Congreso en los casos que intervengan otros estados.

En lo que tiene que ver con los pliegos judiciales se descarta que pueda haber complicaciones como se dio en el caso de María Verónica Michelli, la candidata que Milei quiso bajar por ser la cuñada del

Aunque entre los seleccionados está el camarista Víctor Pesino , que busca extender su mandato al llegar a los 75 años, edad límite para ejercer el cargo. El juez fue cuestionado porque su pliego ingresó luego de que firmara el fallo que destrabó la aplicación de la reforma laboral y, además, fue cuestionado por ordenar la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) .

En la sesión también se tratarán ascensos diplomáticos reclamados por la Cancillería y acuerdos internacionales.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín