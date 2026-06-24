El gasoducto que conecta a Vaca Muerta devolvió casi cuatro veces lo que costó

Un informe privado reveló que el gasoducto Néstor Kirchner -ahora renombrado como Perito Moreno- generó 3,97 veces lo que costó. El conducto, que permite la transportación de energía desde los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta a Salliqueló, tiene un total de 573 kilómetros y demandó una inversión de Us$ 2.300 millones. Entre 2023, año de su inauguración, al 2026, el gasoducto generó un ahorro de US$9.122 millones, inyectando 17.000 millones de metros cúbicos a su red entre las diferentes clases de energía.

La composición del ahorro por importación sustituida, según la Fundación Encuentro, que realizó el estudio, está dividida por 6.300 millones de metros cúbicos de GNL; 3.500.000 de metros cúbicos en gas oil; 3.300 millones de metros cúbicos de gas proveniente de Bolivia; 2 millones de toneladas de fuel oil; y 6 mil Gwh de energía importada de Brasil y Uruguay.

El conducto se construyó en 302 días, en una operación ejecutada entre la industria local y Enarsa. Fue finalizada en 2023, luego de una coordinación entre el ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón.

De acuerdo al informe de la Fundación, el gasoducto no resolvió por sí solo toda la dependencia dado que, según se sostiene en el texto, en invierno todavía se importa energía, porque resta ejecutar la segunda etapa de la obra, que estaba proyectada para estos últimos dos años.

Según las conclusiones del informe, el gasoducto destrabó el activo Vaca Muerta, que hoy sostiene 12.750 puestos de trabajo, sumados a los 48.800 que movilizó la obra.

Fuente: La Nación