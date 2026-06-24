Así está el clima en Miami, a solo una hora del duelo entre Escocia y Brasil: ¿se juega?

El partido más importante del miércoles 24 de junio en el Mundial 2026 que se disputa, es el de Escocia vs. Brasil por el Grupo C . Sin embargo, hay un factor que entra en juego, a solo horas del encuentro. En Miami hay un diluvio y una tormenta eléctrica que podría afectar el horario de inicio.

Atención: a horas del duelo entre Escocia y Brasil en Miami, así está el clima. ¡Diluvio y tormenta eléctrica! 🎬 #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rRZPZEVRj0

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación