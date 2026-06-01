Grabaron en la basílica de Luján a Marcelo Porcel, el empresario procesado por abuso de menores y al que la Justicia ordenó colocarle tobillera electrónica

Marcelo Porcel, el empresario cuyo procesamiento por abuso de menores fue confirmado la semana pasada , fue grabado rezando en la basílica de Luján sin la tobillera electrónica que un tribunal judicial decidió que debe portar en forma permanente.

El jueves último, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López, que integran la Sala IV de la Cámara del Crimen, confirmaron el procesamiento contra Porcel , de 51 años, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad reiterados (por tratarse de diez hechos) y agravado por ser la víctimas menores de 13 años.

Lo que los jueces no ordenaron fue la detención de Porcel, que continuará el proceso en libertad, aunque dispusieron un endurecimiento de las restricciones de circulación para el empresario .

A la prohibición de salir del país, se sumó un embargo sobre los bienes del empresario por $ 111.564.950 (unos 80 mil dólares al cambio oficial) .

Y además dispusieron la colocación de una tobillera electrónica con monitoreo y 10 botones de pánico para los denunciantes con el objetivo de garantizar que Porcel no pueda acercarse a ninguno de los denunciantes y monitorear sus movimientos. Aunque la medida ya fue ordenada por los jueces, de momento no ha sido implementada .

Eso pudo constatarse en las últimas horas en la basílica de Luján, donde Porcel fue grabado en momentos en que ingresaba allí a rezar , y en el video puede observarse que no porta tobillera electrónica alguna a la vista.

Fuentes judiciales confirmaron que Porcel no tiene restricción alguna a su libertad ambulatoria, aunque no puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin pedir autorización. Resta conocer cuándo recibir los agentes del Ministerio de Seguridad porteño la instrucción de la Justicia para colocarle la tobillera electrónica al empresario y comenzar el monitoreo.

Fuente: Clarín