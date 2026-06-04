Fuerte cruce entre la Ciudad y la Provincia por la seguridad: del “muro contra la barbarie” a la “incompetencia política”

Un fuerte cruce por la seguridad enfrentó este miércoles a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires . Primero fue Jorge Macri , quien dijo que la Policía porteña actuará como “un muro contra la barbarie de Kicillof” . Horas más tarde llegó la respuesta del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , quien apuntó contra el jefe de Gobierno por su “incompetencia política e incapacidad de gestión ” y lo llamó “el menos agraciado de su familia”.

“650 policías, un muro contra la barbarie de Kicillof”, fue la leyenda que se leyó en el video publicado en la cuenta de X del alcalde porteño, a través del cual anunció la incorporación de esa cantidad de agentes para “reforzar el orden urbano y la seguridad en los subtes”.

En una comunicación oficial, el Gobierno porteño enfatizó: “Los enemigos del estilo de vida de los porteños no son bienvenidos. Los que crean que pueden venir o entrar a la Ciudad a delinquir se equivocaron: acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar”.

LEY Y ORDEN. pic.twitter.com/AgtQ9kqSLL

“Por eso, si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador (Axel) Kicillof . Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, apuntó Macri en el acto llevado a cabo en el estadio de Deportivo Español.

El ministro de Seguridad bonaerense salió al cruce de Jorge Macri. En la misma red social, escribió: “Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión . Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”

“Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político. No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”, cuestionó Alonso.

Jorgito: hablás de levantar un muro contra la "barbarie" solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia. Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino… https://t.co/PCPNJEOIGf

Además, le indicó que “el país es uno solo”, y no solo le exigió “dignidad” sino también que disculpe con los bonaerenses.

Fuente: Clarín