Francia reiteró su apoyo a la Argentina para que ingrese a la OCDE

El canciller argentino Pablo Quirno llegó a París para una gira de tres días que lo llevó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al anuncio de su adhesión al tratado Transpacífico con otros 12 países y a un encuentro con su par francés, el ministro de Relaciones Exteriores Jean Noel Barrot, este miércoles, donde discutieron el tratado Antártico.

Quirno asistió al XVIII Foro Económico Internacional de la OCDE sobre América Latina y el Caribe. También se reunió con el representante de Nueva Zelanda para el acuerdo Transpacífico y cultivó las relaciones bilaterales, pero no hubo acceso a la prensa.

En un comunicado, la Cancillería francesa consideró que “esta reunión con Barrot brindó la oportunidad de reiterar el apoyo de Francia a la adhesión de Argentina a la OCDE ”, la organización que agrupa a los países más desarrollados.

Asimismo, permitió a ambos ministros “firmar una declaración de intenciones destinada a fortalecer la cooperación en la Antártida y reafirmar el compromiso de ambos países con la preservación de la integridad del Tratado Antártico”.

Para el año 2048, se volverá a negociar la explotación comercial de los recursos de la Antártida . El valor de la soberanía antártica no se defiende únicamente con documentos jurídicos o declaraciones diplomáticas. Se sostiene con presencia efectiva, y la presencia efectiva depende de la logística.

Ambos ministros celebraron “el dinamismo de los intercambios económicos y financieros entre sus dos países, evidenciado por la organización de la Semana Argentina, que se celebrará en París en el segundo semestre de 2026”.

También dialogaron “sobre las perspectivas de profundizar sus alianzas en minería, energía, energía nuclear y seguridad, en aras de la autonomía estratégica de sus países”. El ministro francés destacó “la creciente presencia de empresas francesas en Argentina, que han invertido más de 2.600 millones de euros desde 2024, en diversos sectores”.

El canciller Quirno eligió el hotel Perpetual, un cuatro estrellas, a 5 minutos a pie de la avenida de los Campos Elíseos, para alojarse durante su estadía.

A fines de 2025, una misión de la OCDE, encabezada por el secretario general, Mathias Cormann, estuvo en Buenos Aires, para analizar el proceso de incorporación de la Argentina a la organización que agrupa a los países más desarrollados y economías consolidadas, para promover la apertura y competencia de los mercados.

Cormann ya había viajado al país en agosto de 2024. En esa ocasión, había estimado que el ingreso de Argentina llevaría "entre cinco y ocho años". Es un proceso que requiere de reformas de mediano a largo plazo y se evalúan 270 estándares, como comercio e inversión, competencia, medio ambiente, empleo y trabajo.

El ingreso a la OCDE también es un sello para atraer inversiones y acceder a los mercados de capitales, dos objetivos del Gobierno mileísta.

Periodista,

Fuente: Clarín