Fin del reinado del blanco: 5 combinaciones de colores que no fallan, según un experto

A la hora de elegir los colores del dormitorio , muchas personas suelen ir por la opción más segura: paredes blancas . Sin embargo, un experto en decoración desaconsejó de manera tajante el blanco y recomendó cinco combinaciones que nunca fallan en la habitación.

“Nunca, nunca, nunca pintes tu dormitorio de blanco ” , subrayó David Labrador Sevilla, de FERADE Homes, una marca que se encarga de la arquitectura y diseño de hogares. En un video publicado en esa cuenta de Instagram, con más de 34.000 seguidores, explicó que ese color “solo consigue que tu habitación parezca fría y vacía ”.

La primera combinación que nombró fue el azul grisáceo con madera natural . “Este dúo atemporal no solo es relajante, sino que también se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo", expresó en el video.

Otra de las recomendaciones fue mezclar el chocolate oscuro con el beige claro , que “crea constrate sin oscurecer demasiado”. Según consideró, se trata de una combinación “elegante, acogedora y visualmente atractiva” , que se destaca “sin sobrecargar el ambiente”.

David Labrador Sevilla señaló que el terracota suave con crema es una combinación ideal para aquellas personas que buscan “un ambiente cálido y con personalidad, pero sin exagerar”. “ Es ideal para crear un espacio mediterráneo y relajante “, agregó.

Otra de las combinaciones que, según comentó, nunca fallan, es el verde salvia con beige , perfecto para “los amantes de la naturaleza ”. En esa misma línea, el especialista enfatizó que no solo ayuda a “conectar con el entorno natural”, sino que también “equilibra la vista y promueve la serenidad” .

Por último, David Labrador Sevilla expresó que el gris cálido con blanco roto, elegido Color del Año en 2026 , es ideal para quienes “prefieren un ambiente moderno y minimalista “, dado que ”logra un espacio elegante, pero acogedor, sin perder la calidez".

El blanco suele ser uno de los colores más elegidos a la hora de pintar las paredes del dormitorio , dado que no solo es una opción fácil de combinar, sino que también ayuda a dar la sensación de mayor amplitud.

Sin embargo, una habitación con todas las paredes blancas puede quedar demasiado “fría y vacía” si no se implementan también otros tonos, materiales o texturas. “¿Sabías que también puede hacer que tu espacio se sienta frío y despersonalizado ?“, advirtió el especialista.

Esta misma postura expresó la interiorista Maika Romero en diálogo con El Mueble . “No uses más blanco puro en la decoración de tu casa, hace que los espacios se vean más fríos y poco acogedores ”, subrayó.

En ese sentido, indicó que uno de los principales problemas es que “resalta todas las imperfecciones de las paredes y los muebles” , que quedan mucho más expuestas.

Para aquellas personas que quieren las paredes en tonos claros, Maika Romero propuso una solución: “ Mejor usa blancos cálidos como el marfil, el hueso o el off white , o algunos colores neutros suaves como el beige claro, el gris perla o el gris ”.

Se trata de buenas opciones dado que, según comentó la experta, “ todos esos colores siguen siendo igual de luminosos, pero mucho más agradables y elegantes ”.

Fuente: TN