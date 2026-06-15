Los psicólogos explican que las personas que desean el mal a otro no son malas

Desearle el mal a otra persona suele interpretarse como una señal de maldad , resentimiento o falta de empatía. Sin embargo, la psicología sostiene que este tipo de pensamientos pueden revelar aspectos más complejos relacionados con las emociones, los mecanismos de defensa y la forma en que una persona enfrenta situaciones que le generan dolor o frustración.

En el día a día, suele pasar que nos cruzamos con gente que, tras una pelea, discusión, decepción o traición, desean que quien las lastimó atraviese algún momento difícil o triste. ¿Por qué ocurre esto? ¿Significa realmente que son malas personas? ¿Qué dice la ciencia sobre este comportamiento?

Según la psicología, desearle el mal a alguien no siempre está relacionado con la maldad o con una personalidad dañina. En muchos casos, puede surgir como una reacción emocional ante sentimientos de frustración, enojo, dolor o amenaza.

No se trata necesariamente de que la persona quiera llevar a cabo una acción perjudicial, sino de una respuesta interna que aparece cuando percibe que fue lastimada , rechazada o tratada injustamente.

Los especialistas explican que este tipo de pensamientos suelen funcionar como mecanismos de defensa. El cerebro intenta protegerse de emociones difíciles transformando el sufrimiento en enojo o resentimiento hacia quien considera responsable del malestar.

Diversas investigaciones sugieren que emociones como los celos, la humillación o la sensación de injusticia pueden desencadenar pensamientos negativos hacia otras personas, incluso en individuos que habitualmente son empáticos y respetuosos.

Los psicólogos señalan que no todas las personas gestionan las emociones negativas de la misma manera . Algunas tienen más dificultades para procesar la frustración y pueden experimentar deseos momentáneos de que quien las hizo sufrir atraviese una situación similar.

Esta tendencia suele estar vinculada con emociones humanas universales como la envidia, el resentimiento o la necesidad de recuperar una sensación de equilibrio frente a una situación percibida como injusta.

Además, cuando una persona se siente amenazada en su autoestima o experimenta una fuerte decepción, puede aparecer el deseo de que el otro también enfrente consecuencias negativas .

Experimentar pensamientos negativos hacia otra persona no significa automáticamente que alguien sea malo o tenga malas intenciones.

En muchos casos, estos deseos aparecen de forma pasajera y reflejan emociones que aún no fueron procesadas por completo .

También puede ocurrir que la persona esté atravesando una situación de estrés, una ruptura afectiva, un conflicto laboral o cualquier experiencia que genere dolor emocional y aumente la sensación de vulnerabilidad.

Fuente: TN