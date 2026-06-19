“Facho tu hermana, decímelo en la cara”, el insólito momento en la Legislatura porteña por las críticas a una libertaria que bailó con el embajador de EE.UU.

El debate por la nueva ley anti-trapitos impulsada por Jorge Macri disparó una situación insólita en la legislatura porteña que mezcló críticas a Manuel Adorni, el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, la legisladora libertaria Lucia Montenegro, un video viral de un bailecito, cruces, gritos de “facho” en el recinto y hasta una invitación a un cara a cara posterior.

Todo comenzó cuando, en medio de su exposición contra la ley para endurecer las penas contra los trapitos, cuidacoches y limpiavidrios, que los sanciona hasta con dos meses de prisión efectiva, el legislador peronista Federico Mochi, comenzó un derrotero de críticas contra el gobierno de Milei por su defensa al jefe de Gabinete Manuel Adorni y apuntó contra Montenegro, una legisladora del karinismo , afín a Pilar Ramírez, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia en la Ciudad.

“ Acá hay una legisladora que estuvo bailando con el embajador de Estados Unidos , en el último tiempo, mostrando lo que piensan, lo que son, ustedes se hacen los nacionalistas, los que no venían a robar, se les cae de forma rápida”, lanzó Mochi.

Y enseguida sostuvo: “Si quieren transformar la realidad de los porteños, de los argentinos, empiecen por rajar a su jefe de Gabinete , que nos roba y se nos caga de risa en la cara, y no tanto por venir a las apuradas por venir a tratar los temas de los cuidacoches en la Ciudad de Buenos Aires”.

Mochi hacía referencia a un video que se hizo viral días atrás en el que la legisladora libertaria bailaba de manera muy animada con el embajador norteamericano Peter Lamelas, consignado por Donald Trump en la Argentina. Las imágenes fueron publicadas en redes por la propia Montenegro, que le pidió a Lamelas que la próxima vez bailen el Bombón asesino.

Una publicación compartida por Lucia Elena Montenegro (@luciamontenegro_chdk)

La legisladora, conocida dentro del mundo libertario como “La karateca” , es hija de Antonio Montenegro, fundador de Chaiu Do Kwan , un arte marcial de defensa personal creado en Argentina en la década de 1970. Es séptimo dan de esa disciplina y fue noticia meses atrás cuando encabezó un homenaje a 300 maestros de artes marciales en la legislatura.

De ultraderecha y con filiación nacionalista, es admiradora de Mohamed Alí Seineldín y supo estar muy cerca de la vicepresidente Victoria Villarruel, antes de su ruptura con Javier Milei. Desde entonces es una férrea defensora del mileismo porteño y una gran amiga de Lilia Lemoine, diputada y confidente presidencial, que la ha elogiado públicamente en más de una oportunidad.

Volviendo a la sesión de ayer, la respuesta al comentario final del legislador peronista llegó de boca de Juan Pablo Arenaza, el legislador de Patricia Bullrich que forma parte del bloque de La Libertad Avanza. Tras su defensa al proyecto para agravar penas a trapitos, cuestionó a Mochi por su comentario sobre Montenegro.

“Me pareció de muy mal gusto lo que dijo un legislador anteriormente, yo prefiero bailar en la embajada de un país que tiene 250 años de democracia , donde los ciudadanos que no les gusta el presidente, ¿saben lo que hacen? votan por otro partido y el presidente cambia”, replicó.

“Y no con los aliados de ustedes, que son dictadura, como Irán y Venezuela...” , siguió Arenaza, cuando de fondo empezaron a gritarle en términos poco amistosos. Tuvo que intervenir Clara Muzzio, vice porteña y presidenta del cuerpo, pidiendo silencio. Pero el bullrichista redobló la apuesta y contestó: “Facho tu hermana, vení a decirmelo en la cara”.

Y cerró su intervención aclarando una vez más, por si las dudas: “Para bailar el tango prefiero bailar en un país que tiene 250 años de democracia y no aliarme a dictaduras”.

Montenegro estuvo ajena a toda la polémica y no se metió en la discusión, ni pidió la palabra, pero después dejó un mensaje irónico en sus redes sociales.

Una publicación compartida por Lucia Elena Montenegro (@luciamontenegro_chdk)

“ Se picó la sesión porque bailé con el Embajador de la Primera Potencia Mundial. Gracias diputado @juanpabloarenaza”, escribió en su cuenta de Instagram, donde volvió a mostrar su baile con el representante de Donald Trump en la Argentina, Peter Lamelas, durante un evento social.

Fuente: Clarín