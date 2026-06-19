Padres problemáticos en el cine

“Al este del Paraíso” es una mítica película de 1955, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por James Dean, basada en la novela de John Steinbeck. Un padre profundamente religioso vive en California con sus dos hijos. Tiene a uno como favorito, Aron, trabajador y tradicionalista. El otro, Carl, es rebelde, pero necesita del cariño -que no recibe- del padre. En un momento, ante una crisis económica que padecen, Carl idea un negocio y le ofrece el dinero que gana a su padre, quien lo rechaza. Él se venga contándole a su hermano que su madre, a quien creían muerta, está viva y regenteando un prostíbulo. El final es duro, pero la película, excelente.

“La niña callada”, filme irlandés de 2022, narra la historia de una nena de 9 años: crece en el campo en una familia disfuncional que no se preocupa por ella. Ante un nuevo embarazo de la madre, la mandan a vivir unos meses con unos parientes lejanos que le ofrecen el entorno de un hogar más sano en el que empieza a desarrollarse como antes no podía. Pero en un momento debe volver con su familia...

Fuente: Clarín