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“Entró gritando y rompió los vidrios”: habló la dueña de la panadería que fue destrozada por un jubilado en La Plata

Redacción CNM junio 18, 2026

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Después del incidente donde un hombre de 71 años destrozó con un hacha la entrada de una panadería de La Plata , la dueña del local habló con Mediodía Noticias y contó cómo fue la secuencia aterradora que vivió el miércoles a la mañana.

El ataque ocurrió en la esquina de 17 y 54 , y fue protagonizado por un jubilado con problemas de salud mental. “ Es cliente desde hace 30 años , no hubo ningún conflicto previo, pero es una persona mayor y padece esquizofrenia”, explicó Belén.

“El hombre se presentó a las 9 de la mañana, con un hacha, rompiéndome todos los vidrios y gritando ‘viva la patria, muerte a los traidores’ . Después se va caminando como si nada, tranquilito, impunemente”, contó.

Minutos más tarde, el agresor volvió con un arma y disparó. “Le apuntó directamente a mi hermano. Él está bien porque no le impactó la bala , atinó a tirarse al piso”, detalló.

“Es una locura. No podemos vivir más así los comerciantes ni la gente del barrio. Es gente que está mal de la cabeza y vive a 120 metros de acá. Mi hermano estaba descompuesto, quedó alterado”, agregó la dueña del local.

En el lugar trabajaron efectivos policiales que lograron detener al acusado. “Tengo esquizofrenia” , les dijo a los efectivos cuando fueron a arrestarlo. El jubilado entregó el arma y fue trasladado a la comisaría. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas.

Fuente: TN


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