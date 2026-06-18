“Entró gritando y rompió los vidrios”: habló la dueña de la panadería que fue destrozada por un jubilado en La Plata

Después del incidente donde un hombre de 71 años destrozó con un hacha la entrada de una panadería de La Plata , la dueña del local habló con Mediodía Noticias y contó cómo fue la secuencia aterradora que vivió el miércoles a la mañana.

El ataque ocurrió en la esquina de 17 y 54 , y fue protagonizado por un jubilado con problemas de salud mental. “ Es cliente desde hace 30 años , no hubo ningún conflicto previo, pero es una persona mayor y padece esquizofrenia”, explicó Belén.

“El hombre se presentó a las 9 de la mañana, con un hacha, rompiéndome todos los vidrios y gritando ‘viva la patria, muerte a los traidores’ . Después se va caminando como si nada, tranquilito, impunemente”, contó.

Minutos más tarde, el agresor volvió con un arma y disparó. “Le apuntó directamente a mi hermano. Él está bien porque no le impactó la bala , atinó a tirarse al piso”, detalló.

“Es una locura. No podemos vivir más así los comerciantes ni la gente del barrio. Es gente que está mal de la cabeza y vive a 120 metros de acá. Mi hermano estaba descompuesto, quedó alterado”, agregó la dueña del local.

En el lugar trabajaron efectivos policiales que lograron detener al acusado. “Tengo esquizofrenia” , les dijo a los efectivos cuando fueron a arrestarlo. El jubilado entregó el arma y fue trasladado a la comisaría. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas.

Fuente: TN