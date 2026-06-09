Encontraron a Luciana, la chica de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes. Así lo confirmó el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , a través de sus redes sociales.

“La encontramos sana y salva” , contó el funcionario y agradeció a quienes paticiparon del operativo y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. “Estaba en Jesús María. Yo mismo le di la noticia personalmente a la mamá” , sumó minutos más tarde antes de la conferencia de prensa.

También informó que la adolescente fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina, con el objetivo de evaluar su estado general tras haber permanecido desaparecida durante más de 24 horas.

Ante las reiteradas consultas de los periodoistas, Quinteros se negó a contestar si la encontraron en la terminal de ómnibus de Jesús María o en una casa con otro menor de 16 años, como trascendió. “Lo importante es que está sana y salva. Cuando hable el fiscal podrá dar más detalles de la causa judicial ”, dijo el funcionario.

Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya . Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.

Sin embargo, cuando la hermana salió de clases, Luciana ya no se encontraba en el lugar.

“Salió del colegio y su celular se apagó” , señaló durante la búsqueda Luis Gutiérrez , abogado de la familia, en declaraciones a La Voz en Vivo . Ante la falta de novedades, la madre de la adolescente radicó la denuncia, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , y coordinado por el fiscal Guillermo Monti .

Participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero , personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.

Durante las horas que duró la búsqueda, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, movimientos en redes sociales y registros de telefonía celular para intentar reconstruir los últimos movimientos de la adolescente. También entrevistaron a familiares, amigos y personas de su entorno .

El caso alcanzó repercusión nacional luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación activara el Alerta Sofía , el sistema destinado a la difusión urgente de casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que podrían encontrarse en situación de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada la adolescente. Según informó Quinteros, será la Fiscalía de Jesús María la encargada de brindar precisiones sobre la investigación y el desenlace del caso.

Fuente: Infobae