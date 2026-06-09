MADARIAGA: Detuvieron nuevamente a Javier Barroca, secuestraron droga aportaron pruebas en su contra para fundamentar la acusación en su contra

MADARIAGA





Un importante procedimiento antidrogas realizado este lunes en General Madariaga culminó con la detención de Javier Barroca y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, además de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.





El operativo fue llevado adelante por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Mar del Tuyú, que interceptó al acusado en inmediaciones de la calle Catamarca, cerca de la Escuela Nº 5. Paralelamente se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la causa.





Según confirmó el ayudante fiscal especializado en estupefacientes, Guillermo Verneti, como resultado de la detención y de las órdenes de allanamiento se secuestraron aproximadamente 200 gramos de cocaína y cerca de 400 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo.





El funcionario judicial remarcó que se trata de una cantidad significativa de droga y descartó que pueda ser considerada para consumo personal. "En marihuana estamos cerca de los 400 gramos y cocaína de los 200 aproximadamente", explicó durante una entrevista brindada a CNM 93.3.





Además, una mujer fue aprehendida por una participación secundaria en los hechos investigados.





El proceso es nuevo pero se desprende de uno realizado durante el año pasado, en la que Barroca había sido detenido por comercialización de estupefacientes. Posteriormente recuperó la libertad por una resolución de la Cámara de Apelaciones, aunque la Fiscalía continuó profundizando las tareas investigativas.





Verneti indicó que el análisis de teléfonos celulares secuestrados, junto con el estudio de movimientos bancarios y otros elementos probatorios incorporados a la causa, permitió reunir nuevos indicios para solicitar una nueva detención, medida que fue avalada por el Juzgado de Garantías de Emiliano Lázzari.





Según explicó el funcionario, actualmente se investigan distintos hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Por un lado, la acusación por venta de droga sustentada en pruebas obtenidas durante la investigación y, por otro, la tenencia de los estupefacientes secuestrados durante los procedimientos realizados esta semana.





La causa es instruida por el fiscal Marcos Scoccimarro y cuenta con la intervención del ayudante fiscal Guillermo Vernetti. Desde la Fiscalía adelantaron que solicitarán nuevamente la prisión preventiva del acusado mientras continúan desarrollándose distintas medidas de prueba.





Verneti también señaló que el análisis de los teléfonos y demás elementos secuestrados podría derivar en nuevas líneas investigativas. "Las causas no concluyen con un allanamiento o una detención. Siempre de unas causas se derivan otras", sostuvo.





Barroca permanece detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.



