Encontraron a la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hace dos días en Córdoba

Después de 48 horas de incertidumbre, apareció la adolescente de 14 años que era buscada en Córdoba . Así lo confirmó esta noche el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , con un posteo en la red social X.

“La menor fue encontrada sana y salva , y se están realizando las medidas pertinentes para la entrega judicial del procedimiento", explicó el funcionario judicial.

El caso era investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que difundió durante las últimas horas una alerta pública con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda, a días del femicidio de Agostina Vega en la misma provincia .

Las autoridades habían indicado que la joven fue vista por última vez el jueves en el bar El Ruedo , ubicado en la esquina de las calles 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Sus familiares no pudieron tener contacto con ella hasta esta tarde cuando la chica fue localizada por la Policía de Córdoba.

En las últimas horas, Miguel Heredia , abuelo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, debió ser internado de urgencia luego de sufrir una fuerte descompensación atribuida al desgaste físico y emocional que atraviesa desde la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su nieta.

Heredia había asumido un papel central durante los días de búsqueda de la joven . Fue quien mantuvo contacto permanente con los medios de comunicación, acompañó las diligencias judiciales y sostuvo públicamente el pedido de justicia mientras la investigación avanzaba. Sin embargo, la tensión acumulada terminó impactando en su salud.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre experimentó un intenso dolor en el pecho que obligó a sus familiares a solicitar asistencia médica inmediata. Después de ser evaluado por profesionales, quedó internado en el Hospital San Roque de la capital cordobesa.

La situación resulta aún más dramática porque en ese mismo establecimiento permanece internada su hija Melisa Heredia, madre de Agostina . La mujer está en terapia intensiva desde hace varios días luego de sufrir una severa descompensación , acompañada por un cuadro de deshidratación extrema, hipertensión y otras complicaciones derivadas del impacto emocional provocado por el crimen de su hija.

Mientras la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, la investigación judicial continúa avanzando y sumó en los últimos días un nuevo detenido. Es Osvaldo Fassetta , de 47 años, acusado de encubrimiento agravado en el marco de la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón.

Fuente: TN