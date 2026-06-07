Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un auto en Santa Fe

Cuatro personas murieron en un choque frontal en la Ruta provincial 94 , a la altura de la conocida “curva de García Varela”, en la provincia de Santa Fe . Ocurrió en jurisdicción de Teodelina, departamento General López, a unos 346 kilómetros al sur de la capital santafesina.

Los primeros peritajes arrojaron que el impacto ocurrió entre una camioneta Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma. En la 4x4 viajaban tres hombres, mientras que el auto era conducido por un solo ocupante.

Las víctimas a bordo de la camioneta eran Patricio Galván , un piloto de turismo promocional de 34 años; su padre Gerardo Galván ; y un empleado de la familia, Jonhatan Kuzic . El auto era conducido por Hugo Sangiacomo, un bombero retirado y cuartelero de los Bomberos de Villa Cañas, consignó Radio Jota .

Después del accidente, el cuerpo de bomberos al que pertenecía Sangiacomo le dedicó un sentido mensaje de despedida en Facebook: “ Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino ”.

“Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria”, destacaron.

Desde el equipo de Turismo promocional también anunció la triste noticia y envió sus condolencias a la familia .

“Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo”, detallaron en un comunicado.

Además, subrayaron: “Patricio y Gerardo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, formando parte de la historia de nuestra categoría y de cada uno de quienes compartieron momentos junto a ellos”.

Todo ocurrió este viernes, en medio de lloviznas de variada intensidad que complicaban la visibilidad y el estado de la calzada. Las causas exactas del choque todavía son materia de investigación, pero los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del impacto.

Personal de emergencias y efectivos policiales de distintas áreas acudieron al lugar para asistir en la situación. El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena, confirmó el trágico desenlace: “El saldo fue fatal para todos los participantes”.

La ruta provincial 94 permaneció totalmente interrumpida durante varias horas para permitir las tareas periciales, el relevamiento de la escena y el retiro de los vehículos. Una vez finalizadas las primeras actuaciones, los peritos comenzaron a trabajar en la escena. La causa quedó a cargo de la Comisaría N°7 de Teodelina.

Fuente: TN