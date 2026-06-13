En Graduados de Derecho, en la UBA, ganó la lista oficialista

La lista oficialista "Graduadas y Graduados Pluralistas" de la Facultad de Derecho de la UBA, integrada por radicales, PRO, socialistas e independientes , ganó las elecciones del Claustro de Graduados.

Con 2.526 votos (el 57,92%) se impuso a la lista ADN-FAL (impulsada por La Cámpora y el peronismo metropolitano que lidera Juan Manuel Olmos). Esta lista obtuvo el 41,76% (1.821 votos) y hubo una intensa movilización del peronismo para apoyarla, con la participación del propio Olmos, Mariano Recalde y hasta banderas de "Cristina libre".

De esta manera, tres consejeros oficalistas (Leandro A. Martínez, Karian Leguizamón y Carlos Rodríguez) irán al Consejo Directivo de la Facultad, junto a otro consejero por la oposición (Adrián Famá).

El oficialismo consiguó aumentar en 600 votos respecto a la renovación anterior del Claustro de Graduados. Señalaron en su campaña que su propuesta para la futura gestión es "garantizar una Facultad plural, con sentido de pertenencia y comprometida con el estado de derecho". También "continuar fortaleciendo la excelencia y la investigación académica".

"Más allá de las diferencias, valoramos una elección que fortalece la vida democrática y el cogobierno universitario", añadieron.

Entre los votantes se encontraban conocidos integrantes de la Justicia como María Elena López, Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo.

Fuente: Clarín