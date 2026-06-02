El único estudio que ayuda a detectar con anticipación el cáncer de pulmón, según especialista

“ En la Argentina se detectan 13.000 casos de cáncer de pulmón por año y el 75% llega tarde”. A partir de esas cifras, el cardiólogo Jorge Tartaglione resaltó en LN+ la importancia de un estudio que, según sus palabras, “ podría salvarle la vida a 1500 fumadores ”.

“Si fumás, fumaste o vivís con alguien que fuma, hacete dos regalos”, manifestó Tartaglione y especificó: “El primero, preparate para que el 31 de diciembre sea tu último cigarrillo . Y el segundo, que te hagas un estudio que te puede salvar la vida: una tomografía de baja densidad “.

En palabras de Tartaglione, “ una tomografía de baja dosis es un estudio que te permite detectar un cáncer de pulmón con mucha anticipación ”.

Consultado sobre quiénes deberían realizárselo, el experto detalló: “ Todos los que fuman o fumaron . Principalmente aquellas personas que tienen entre 55 y 74 años". “Si fumaste más de treinta paquetes, es decir, 600 cigarros por año, hacételo. Si dejaste de fumar en los últimos 20 años, también hacetélo “, expuso Tartaglione en LN+ .

Sobre las posibilidades de acceder al estudio, el médico resaltó una tendencia en expansión en todo el país . “Hay compañías en la República Argentina que están haciendo algo fantástico: te hacen una radiografía y mediante inteligencia artificial te determinan si ese pequeño tumorcito que tenés, es maligno, ayudándote a prevenir el cáncer de pulmón”, explicó.

“Esto es muy importante, es un concepto social que están haciendo en cuatro provincias: en Salta, Mendoza, Córdoba y La Rioja ”, enumeró Tartaglione.

Desde la óptica del especialista, “con solo acercarte y preguntarle a tu médico por una tomografía de baja densidad, podés salvar tu vida ”.

A partir de los 13.000 casos detectados en el país, Tartaglione graficó: " Si fumás 20 cigarrillos, ya tenés 12 miligramos de nicotina en tu sangre . Yo no te puedo decir, dame tu paquete y andate. Es paulatino".

Para Tartaglione, el entendimiento de la expansión de la enfermedad se basa en dos cuestiones: la conductual y la psicológica .

Sobre la conductual, apuntó: “Si estás en tu casa, hacé la mímica de cómo prendes un cigarrillo. Vas a hacer 400 veces lo mismo . Si fumás 20 cigarrillos, multiplicalo y te da un número tremendo, que hacés en automático".

En referencia al aspecto psicológico, el experto insistió con los avances gradualistas. Además, dejó en claro que “ no tener síntomas no indica que la enfermedad no esté ”.

“Con el cierre del año quiero dejarle un mensaje a todos los fumadores: regálense un chequeo. Es importantísimo ”, finalizó Tartaglione.

Fuente: La Nación