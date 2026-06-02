Calendario lunar: cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en junio 2026

Muchas personas se basan en el calendario lunar para elegir cuándo cortarse el pelo . En este marco, hay días específicos en junio que pueden ser una referencia para quienes planifican su rutina de belleza, en función de las fases de la Luna.

Según la tradición, cada etapa del ciclo lunar influye en el crecimiento y la vitalidad del cabello . Por eso, muchos consultan estas fechas para elegir el mejor día para cortarse el pelo, dependiendo de si buscan que el corte dure más o que el pelo crezca más rápido.

De acuerdo al calendario astronómico del Servicio de Hidrografía Naval , las fases lunares de junio 2026 se distribuyen así:

A partir de esta secuencia, se organizan los períodos más elegidos para cortarse el pelo según el objetivo de cada uno.

Más allá de las creencias populares, el calendario lunar sigue siendo una referencia cultural muy instalada en temas de cuidado personal . Durante este mes, las distintas fases de la Luna vuelven a ofrecer una guía simbólica para quienes buscan sincronizar sus decisiones estéticas con los ritmos naturales del satélite.

Fuente: TN