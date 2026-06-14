El último posteo de Lucas Vignale, que murió en el accidente de helicóptero con Gaspi: “Dios”

Lucas Vignale , director audiovisual y cineasta, fue una de las seis víctimas fatales del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro , donde fallecieron también el youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. Tan solo ayer, el creativo había utilizado sus redes sociales para publicar un artístico video con el Cristo Redentor.

El mundo del espectáculo argentino amaneció este domingo con la triste noticia del fallecimiento de Gaspi y Lucas Vignale . En los últimos años, el director ganó notoriedad dentro de la escena creativa local por su trabajo en videoclips, cortometrajes, documentales y, más recientemente, cine de autor.

En su cuenta de Instagram, Vignale posteó ayer por la noche un video donde se lo ve a él en primer plano con el Cristo Redentor detrás . La escena se completó con el mensaje que dejó el joven de 28 años en la publicación: “#Dios” . Ante la noticia de su fallecimiento, muchos usuarios de las redes sociales relacionaron este clip con su trágico final.

Horas antes, el director había compartido en sus historias de Instagram una foto de la reconocida estatua de Río de Janeiro por la noche, dando cuenta de que se encontraba filmando en ese reconocido lugar turístico.

Vignale también había publicado en su cuenta lo que se presume que es la última foto con vida de Gaspi , el reconocido youtuber argentino. En la imagen se lo puede ver al joven caracterizado de su personaje, con su típico traje negro, corbata roja y su pelo engominado, tomando sol en una reposera con el mar de fondo. Ambos se encontraban creando contenido en la ciudad brasileña y ya habían trabajado juntos en el documental de Gaspi en La Velada de España.

A sus 28 años, Lucas tenía una carrera con muchos logros y, sobre todo, con un futuro brillante. Comenzó trabajando en el universo de los videoclips y colaboró con algunos de los artistas más importantes de la música urbana argentina como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Trueno y Nathy Peluso . Desarrolló una estética visual muy particular ligada a esta nueva generación de cantantes.

En cine, dirigió el documental musical Tripolar 360° (2024), centrado en la banda mendocina Usted Señalemelo, y dio un salto importante al codirigir junto a Lorenzo “Toto” Ferro la película El tren fluvial , largometraje que fue seleccionado para la sección Perspectives de la Berlin International Film Festival. Su ópera prima también se presentó en el BAFICI 2026 y tuvo muy buenas críticas.

Dentro de la industria audiovisual argentina, Vignale representaba una camada joven de realizadores que pasaron del lenguaje de internet, la música urbana y la publicidad al cine independiente, combinando una impronta experimental con narrativa contemporánea.

Lucas era uno de los directores emergentes argentinos que comenzaba su proyección en festivales internacionales, por lo que su pérdida deja un gran vacío en la cultura actual del país.

Fuente: La Nación